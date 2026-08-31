Turno hoy en el Congreso para las ministras de Infancia e Igualdad que darán explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

Sira Rego y Ana Redondo están citadas este lunes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta trs la avalancha de migrantes del pasado 30 de julio.

En las últimas semanas, Infancia ha informado de que trabaja en el traslado a la península de hasta 500 niñas y ha celebrado una conferencia sectorial en la que se aprobó un crédito de 25 millones de euros para la atención de menores en Ceuta, con el rechazo únicamente de Castilla y León, Extremadura y Aragón, donde Vox se hace cargo de las competencias de Infancia y que dieron plantón al Gobierno.

Por parte de Igualdad se ha reforzado la atención y se ha puesto el foco en buscar espacios específicos de acogida para mujeres y niñas, con el objetivo de evitar situaciones de violencia.

Hasta la fecha, Fiscalía ha cifrado en 17 las víctimas de agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma. En los últimos días, el Gobierno ha reforzado el triaje de migrantes, ha pedido ayuda a la Unión Europea y tiene previsto aprobar el martes, en Consejo de Ministros, un paquete de emergencia de 165 millones de euros.

Estas comparecencias llegan después de que la semana pasada desfilasen por el Congreso siete ministros y cuando el próximo jueves está previsto que comparezca Pedro Sánchez, al presidente no se le ha escuchado desde hace un mes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.