Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Crisis Ceuta

Turno hoy en el Congreso para las ministras de Infancia e Igualdad que darán explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

La semana arranca con nuevas comparecencias de ministros en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Es el turno de las ministras de Juventud e Infancia y de Igualdad que informarán sobre la gestión de los menores migrantes y las agresiones sexuales en Ceuta.

Imagen de archivo de Ana Redondo y Sira Rego

Turno hoy en el Congreso para las ministras de Infancia e Igualdad que darán explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Sira Rego y Ana Redondo están citadas este lunes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis en Ceuta trs la avalancha de migrantes del pasado 30 de julio.

En las últimas semanas, Infancia ha informado de que trabaja en el traslado a la península de hasta 500 niñas y ha celebrado una conferencia sectorial en la que se aprobó un crédito de 25 millones de euros para la atención de menores en Ceuta, con el rechazo únicamente de Castilla y León, Extremadura y Aragón, donde Vox se hace cargo de las competencias de Infancia y que dieron plantón al Gobierno.

Por parte de Igualdad se ha reforzado la atención y se ha puesto el foco en buscar espacios específicos de acogida para mujeres y niñas, con el objetivo de evitar situaciones de violencia.

Hasta la fecha, Fiscalía ha cifrado en 17 las víctimas de agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma. En los últimos días, el Gobierno ha reforzado el triaje de migrantes, ha pedido ayuda a la Unión Europea y tiene previsto aprobar el martes, en Consejo de Ministros, un paquete de emergencia de 165 millones de euros.

Estas comparecencias llegan después de que la semana pasada desfilasen por el Congreso siete ministros y cuando el próximo jueves está previsto que comparezca Pedro Sánchez, al presidente no se le ha escuchado desde hace un mes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

España solicita a la UE refuerzos para gestionar la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska

Publicidad

España

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez asegura que "el CNI compartió informes, pero nada advertía de la gravedad de la crisis" migratoria en Ceuta

Imagen de archivo de Ana Redondo y Sira Rego

Turno hoy en el Congreso para las ministras de Infancia e Igualdad que darán explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: "Hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todos los rincones"

Vivas asegura que alertó a Moncloa tres días antes de la avalancha en Ceuta

Banderas de Europa
Crisis migratoria

El PP exige a Bruselas que evalúe la respuesta del Gobierno de Sánchez ante la crisis migratoria

Un sargento herido y cuatro marroquíes detenidos tras un "ataque" a militares en Ceuta
ceuta

Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla militar y herir a un sargento

Alberto Núñez Feijóo
PP

Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa de la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta

El líder popular reclama además la comparecencia de la directora del CNI en el Senado y asegura que España necesita "la mayor reconstrucción desde la Transición.

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta
Ceuta

Elma Saiz comparece en el Congreso y recomienda a Vox un pasaje de la Biblia tras la crisis migratoria en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha hecho referencias a una cita del papa León XIV: "No se puede arrodillar uno ante Dios y despreciar al hermano".

Marlaska

España solicita a la UE refuerzos para gestionar la crisis migratoria en Ceuta

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

El Partido Popular atribuye parte de la tensión en Ceuta a "la incapacidad e ineficiencia del Gobierno"

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

La Policía Nacional prevé una prolongación de la crisis en Ceuta hasta noviembre, según un informe interno

Publicidad