Muere una mujer de 73 años en una playa de Girona

Una mujer de 73 años y de nacionalidad alemana, ha perdido la vida en la tarde de este domingo en la playa Rabina de Castelló d'Empúries, en Alt Empordà.

El trágico suceso ha ocurrido alrededor de las 16:14 horas, cuando el servicio de Emergencias ha recibido un aviso de que "había una persona inconsciente en la playa". En el momento de los hechos, la playa estaba vigilada y ondeaba la bandera amarilla.

Mientras llegaban las cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y un helicóptero medicalizado, los socorristas de la playa han sacado a la mujer del agua y le han practicado numerosas maniobras de reanimación. Pese a los intentos, no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Además, los Mossos D’Esquadra han desplazado al lugar a dos patrullas, y se han encargado de las diligencias.

22 víctimas mortales desde junio

Desde el 15 de junio de este año, con esta, ya son 22 víctimas mortales en las playas catalanas desde que comenzó oficialmente el verano.

Muere una mujer en una piscina de Toledo

Este domingo ha ocurrido una noticia similar, pero esta vez en Toledo, donde una mujer de 56 años ha perdido la vida en una piscina comunitaria en la localidad de Camarena.

Los hechos han ocurrido a las 13:40 horas de la tarde, después de que la mujer fuera encontrada inconsciente en el interior del agua. Inmediatamente después de recibir el aviso, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos una UVI móvil, aunque no ha podido hacer nada por salvarle la vida.

También se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que se han encargado de las diligencias correspondientes.

Muere ahogado un joven de 22 años en San Sebastián

Este sábado por la noche, otro joven de 22 años perdía la vida tras caer al agua mientras pescaba en una zona rocosa situada en San Sebastián, concretamente entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás.

Ante la emergencia, se movilizaron distintos recursos de rescate, entre ellos efectivos de Bomberos, Cruz Roja y la Ertzaintza, según informaba el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.