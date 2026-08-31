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Muere un joven de 25 años en un incendio registrado en un garaje en Madrid en el que se guardaban bicicletas eléctricas

Un joven ha muerto en el incendio de un garaje madrileño repleto de bicicletas eléctricas. Aún se desconoce el origen del fuego que ha necesitado 13 dotaciones de bomberos para extinguirlo.

Incendio en un garaje lleno de bicicletas eléctricas

Muere un joven de 25 años en un incendio registrado en un garaje en Madrid en el que se guardaban bicicletas eléctricas | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Un incendio declarado en un garaje del distrito madrileño de Arganzuela ha terminado en tragedia con la muerte de un joven de 25 años. El suceso ocurrió en un edificio de la Calle Canarias, concretamente en un garaje en el que se guardaban bicicletas eléctricas.

Hasta 13 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplazaron al lugar para intentar extinguir el fuego que, según ha informado Emergencias Madrid, se declaraba alrededor de las 20:00 horas de este domingo. A su llegada, el incendio estaba muy desarrollado y el acceso al garaje era muy complicado, debido a la elevada carga térmica y de fuego, así como a lo laberíntico del garaje y trasteros.

Cuando los bomberos consiguieron acceder al interior localizaron a un hombre ya fallecido al que sacaron al exterior con signos de intoxicación por humo y quemadura inhalatoria. Las asistencias de Samur-Protección Civil han confirmado la muerte del joven. Una vez extinguido el incendio, los bomberos han evacuado los gases provocados por el fuego, han ventilado el garaje y sacado al exterior las bicicletas para evitar que se reinicie el fuego.

Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Municipal colabora en las diligencias.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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