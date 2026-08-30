Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

TRÁFICO

El caos de los cruceros en Barcelona: hasta tres horas de espera para recorrer 100 metros

La concentración de pasajeros provoca largas colas de taxis, autocares y usuarios, algunos pasajeros llegan incluso a perder el crucero.

Cruceros en el puerto de Barcelona

El caos de los cruceros en Barcelona: hasta tres horas de espera para recorrer 100 metros | Antena 3 Noticias

Publicidad

Claudia Justes
Publicado:

Cada domingo se repite la misma escena en el puerto de Barcelona. Miles de pasajeros llegan y salen prácticamente al mismo tiempo de las terminales de cruceros, provocando importantes atascos en los accesos. Una situación que desespera especialmente a usuarios y taxistas. Ellos aseguran que pueden pasar más de dos horas atrapados en un corto tramo.

"Es una vergüenza, cada domingo es un infierno", denuncia un taxista.

En algunos casos, la espera llega a superar las tres horas para recorrer un tramo de apenas cien metros. “Me parece una barbaridad que tengan que sufrir dos horas aquí en un tramo de 100 metros”, explica un usuario.

El colapso también afecta a los pasajeros. Algunos optan por llegar con muchas horas de antelación para evitar cualquier imprevisto. Es el caso de una familia que ha viajado desde Madrid: “Venimos con los deberes hechos desde Madrid, hemos cogido parking y todo. El crucero es a las cinco y son las once, imagínate si venimos con tiempo”.

Otros, en cambio, confían en que la situación se resuelva antes de la hora de embarque y confían en el destino. “Hasta las seis no se va el crucero, hay tiempo”, asegura uno de los pasajeros.

Pero el tiempo muchas veces, puede jugar en contra. Los taxistas aseguran que hoy han llegado a acumular una hora y media de espera, aunque denuncian que otros domingos han sufrido colas de más de dos horas y media.

Taxistas anticipan de los grandes atascos a usuarios

Para evitar que los pasajeros pierdan sus barcos, algunos conductores intentan anticiparse y recomendarles que lleguen con más margen. Así nos lo cuenta un taxista: “Yo intento avisar que vengan antes para que no pierdan el barco”.

El problema se concentra especialmente durante los meses de verano coincidiendo en las vacaciones de miles y miles de pasajeros, sobre todo en las horas punta. Es en ese momento, cuando coinciden las operaciones de desembarque y embarque. Y esta situación, nos cuentan algunos conductores, que en algunos casos, ha acabado dejando a pasajeros en tierra.

El ayuntamiento de Fustiñana busca un centenar de sillas y mesas desaparecidas de la carpa de fiestas

Imagen de una silla de plástico

Publicidad

Sociedad

Migrantes en Ceuta

Detenidos tres migrantes por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Helicóptero del SEM, imagen de archivo

Muere una mujer de 73 años en una playa de Girona

Cruceros en el puerto de Barcelona

El caos de los cruceros en Barcelona: hasta tres horas de espera para recorrer 100 metros

Imagen del coche de la Guardia Civil
INCENDIO

Tragedia en Teruel: Mueren una madre y su hija en el incendio de un bar en Cedrillas

Servicios de emergencias de Toledo
PISCINA

Muere una mujer de 56 años en una piscina comunitaria de Camarena, Toledo

Policía Nacional
Suceso

Detenido un hombre por agredir con arma blanca y amenazar a una mujer en Segovia

Los servicios de emergencias avisaron a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico para atender a la víctima.

VÍDEO: Un hombre fallece tras ser atropellado por un coche cuando caminaba por Fuenlabrada
Atropello

Un hombre muere atropellado por un coche cuando caminaba por Fuenlabrada

El individuo caminaba por la calzada cuando fue atropellado por un coche cuyo conductor tuvo que ser atendido por crisis de ansiedad.

Infoca ha activado la salida del avión de coordinación (ACO-4) para colaborar en las tareas de búsqueda.

Cinco medios aéreos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en El Borge, Málaga

Coche Guardia Civil.

Muere un hombre tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent, Valencia

Tráfico en carreteras

Se esperan cerca de siete millones de desplazamientos en el día más complicado de la operación retorno de agosto

Publicidad