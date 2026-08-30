El caos de los cruceros en Barcelona: hasta tres horas de espera para recorrer 100 metros

Cada domingo se repite la misma escena en el puerto de Barcelona. Miles de pasajeros llegan y salen prácticamente al mismo tiempo de las terminales de cruceros, provocando importantes atascos en los accesos. Una situación que desespera especialmente a usuarios y taxistas. Ellos aseguran que pueden pasar más de dos horas atrapados en un corto tramo.

"Es una vergüenza, cada domingo es un infierno", denuncia un taxista.

En algunos casos, la espera llega a superar las tres horas para recorrer un tramo de apenas cien metros. “Me parece una barbaridad que tengan que sufrir dos horas aquí en un tramo de 100 metros”, explica un usuario.

El colapso también afecta a los pasajeros. Algunos optan por llegar con muchas horas de antelación para evitar cualquier imprevisto. Es el caso de una familia que ha viajado desde Madrid: “Venimos con los deberes hechos desde Madrid, hemos cogido parking y todo. El crucero es a las cinco y son las once, imagínate si venimos con tiempo”.

Otros, en cambio, confían en que la situación se resuelva antes de la hora de embarque y confían en el destino. “Hasta las seis no se va el crucero, hay tiempo”, asegura uno de los pasajeros.

Pero el tiempo muchas veces, puede jugar en contra. Los taxistas aseguran que hoy han llegado a acumular una hora y media de espera, aunque denuncian que otros domingos han sufrido colas de más de dos horas y media.

Taxistas anticipan de los grandes atascos a usuarios

Para evitar que los pasajeros pierdan sus barcos, algunos conductores intentan anticiparse y recomendarles que lleguen con más margen. Así nos lo cuenta un taxista: “Yo intento avisar que vengan antes para que no pierdan el barco”.

El problema se concentra especialmente durante los meses de verano coincidiendo en las vacaciones de miles y miles de pasajeros, sobre todo en las horas punta. Es en ese momento, cuando coinciden las operaciones de desembarque y embarque. Y esta situación, nos cuentan algunos conductores, que en algunos casos, ha acabado dejando a pasajeros en tierra.