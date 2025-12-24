Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las supersticiones tradicionales, ¿a punto de desaparecer?

El 94% de los españoles cree que las supersticiones tradicionales desaparecerán antes de 2030. Este cambio se debe al avance de la innovación digital y la influencia del entorno online.

Variedad de platos y comidas en Navidad

Variedad de platos y comidas en NavidadOC

María Cobas
Publicado:

Las tradiciones se reinventan en Navidad y las redes sociales amenazan con hacer desaparecer las creencias tradicionales. Las sobremesas familiares ya no son el principal escenario para transmitir rituales de la suerte, ya no pasan de abuelos a nietos. Encender velas de colores, vestir jerséis navideños a juego o hacer selfies en lugares especiales se han convertido en nuevos rituales, que se viralizan en cuestión de horas en las redes sociales y el que lo ve copia la idea para no quedarse atrás.

De hecho, 9 de cada 10 españoles cree que las creencias populares desaparecerán antes de 2030, según una encuesta realizada por Spin Genie. La digitalización y el peso de las plataformas digitales están transformando la forma de entender la suerte. Para el 97% de los encuestados las redes sociales son el origen de las nuevas supersticiones. Se han convertido en una vía de trasmisión de creencias. Solo el 21,9% señala a padres y madres como principales transmisores de supersticiones, y apenas el 17,4% menciona a sus abuelos.

Adiós a estas tradiciones

Las prácticas que durante años se consideraban tradicionales, como no pasar por debajo de una escalera, evitar romper espejos o tocar madera, están perdiendo relevancia, sobre todo entre los jóvenes, quienes tienden a ver estas creencias como “cosas de abuelos”. Entre las supersticiones que podrían desaparecer antes de 2030 están las míticas de tirar sal por encima del hombro, cruzar los dedos para tener suerte y evitar abrir un paraguas dentro de casa.

Más allá del componente mágico, estas nuevas supersticiones tienen un enfoque diferente. Ya no buscan evitar la mala suerte, sino reforzar vínculos, compartir momentos positivos y generar sensación de bienestar colectivo, algo especialmente significativo en estas fechas navideñas. Cada vez menos personas se consideran supersticiosas. Según Spin Genie, "el futuro de las supersticiones no reside en el miedo, sino en la conexión, la diversión y la expresión personal".

Las supersticiones tradicionales, ¿a punto de desaparecer?

Las supersticiones tradicionales, ¿a punto de desaparecer?

