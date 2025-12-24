Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comienzan a reubicar a varios de los desalojados del instituto okupado B9 de Badalona mientras muchos siguen en el campamento

De los 180 migrantes en situación más vulnerable han reubicado a 120. 60 se niegan a abandonar el campamento instalado bajo el puente de la autopista C-31.

Desalojados del instituto B9 que después ocuparon Can Bofí Vell (Badalona)

En marcha el dispositivo para reubicar a los desalojados de Badalona | Europa Press

Marta Sasot
Publicado:

Han pasado 7 días desde que se produjo el desalojo del antiguo instituto okupado B9 de Badalona y en las últimas horas 120 de los migrantes que estaban durmiendo a la intemperie han pasado la primera noche bajo un techo. Han sido reubicados en varios centros de acogida, albergues, habitaciones y pensiones del área metropolitana de Barcelona. Por el momento se trata de un alojamiento temporal y podrán permanecer en estos espacios durante dos meses.

"Se les ha ofrecido alojamiento durante dos meses, en el momento en el que se lo dijeron algunos no lo entendieron, otros no se enteraron " cuenta Emma Puig del sindicato de vivienda socialista de Catalunya.

Sin embargo, alrededor de 60 personas que están instaladas en el campamento improvisado bajo el puente de la autopista C31 han rechazado las alternativas propuestas y que habían acordado el gobierno catalán y varias entidades que los representan. Muchos consideran que el dispositivo "ha sido apresurado e improvisado y las formas no han sido las adecuadas" cuentan algunos allí. La Generalitat ha detallado que en muchos casos no quieren irse para no alejarse de sus trabajos o mantenerse junto a sus redes de apoyo.

División de opiniones entre los vecinos

Ante esta situación son muchos los vecinos que estos días se acercan al improvisado campamento a entregarles mantas, ropa de abrigo y comida caliente a los que duermen al raso, sin embargo, otros, no están de acuerdo con que están allí. " No estamos seguros, defecan en la calle, no estoy tranquilo", cuenta Ángel residente de la zona .

Los comuns denuncian a Albiol

El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha presentado una denuncia penal ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía, contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol por 4 delitos, entre ellos la denegación del servicio público por motivos discriminatorios, delitos de odio o desobediencia a la autoridad judicial.

