Santiago ofrece una cena de Nochebuena solidaria gracias a la Asociación Paluso

Que nadie se quede sin una cena especial en Nochebuena. Ese es uno de los objetivos de la asociación solidaria Paluso, que este 2025 cumple 31 años organizando, cada 24 de diciembre, una noche inolvidable en una carpa ubicada en la alameda de Santiago de Compostela.

No pararon ni en el año 2020, cuando el COVID obligó a reducir el número de asistentes pero no pudo frenar la ilusión por celebrar este magnífico evento, cuyo lema es "hoy por ti y mañana por mi".

En la cena de hoy compartirán mesa más de 250 comensales, entre gente sin recursos, peregrinos, y muchas otras personas que, por distintas circunstancias, se ven obligadas a pasar solas estas fechas tan señaladas. Se trata de una cena navideña, en palabras de su organizadora, Chus Iglesias, "por y para todos", a la que mucha gente acude en busca de compañía, no solo por necesidad económica. Por ello, bajo su carpa no solo se ofrece comida y bebida, también “una familia” y mucho calor humano.

Un menú especial, también en Navidad

El menú no tendrá nada que envidiar a los que muchas familias degustarán en sus hogares, pues los asistentes encontrarán en sus platos marisco y jamón asado, entre otras delicias. Además, habrá champán sin alcohol para brindar por todo lo bonito que está por llegar.

A la cena de hoy se sumará la ya clásica chocolatada y entrega de juguetes de mañana por la mañana, Día de Navidad, y una enorme paella a mediodía, acompañada por otras comidas caseras.

La importancia de los voluntarios y las donaciones

Para poder llevar a cabo esta iniciativa solidaria es fundamental la labor de los voluntarios, unos 20 cada año. Entre ellos se organizan para ir a comprar la comida, cocinar, poner la mesa, colocar las sillas... y lo hacen con la misma ilusión y ganas cada año. Todos ellos coinciden en lo emotivo y gratificante que es participar en esta cena de Nochebuena, y lo bien que se sienten aportando su granito de arena.

Son necesarios los voluntarios... pero también las donaciones, ya que la cena de Paluso es completamente gratis para sus comensales.

Si bien en un primer momento Chus y su marido Serafín corrieron con todos los gastos de la iniciativa, en 2009 comenzaron a pedir donaciones para poder sufragarla, ya que cada vez se apuntaba más gente. Este año, además de los colaboradores habituales, han sido claves varias iniciativas.

Por un lado un concierto solidario en la sala Riquela, con el que consiguieron recaudar mil euros. Por otro, la gran implicación de la bocatería Chichalover, ubicada en el casco antiguo de la capital gallega, quien impulsó una bonita campaña en redes sociales bajo el hashtag #unpratoporpaluso.

Y, en tercer lugar, el bonito gesto de la gasolinera Galuresa, quien cedió su espacio publicitario, una enorme valla de unos 24 metros cuadrados, para promocionar un crowfunding solidario en beneficio de Paluso.

