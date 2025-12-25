Muere un hombre de 82 años al incendiarse su vivienda en Cádiar

Un hombre de 82 años ha fallecido como consecuencia del incendio registrado en una vivienda del municipio de Cádiar, en la provincia de Granada. El suceso tuvo lugar durante la tarde de este miércoles y ha sido confirmado por fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso del incendio se recibió en torno a las 15:50 horas, momento en el que un familiar del fallecido alertó a los servicios de emergencia tras detectar el fuego en la vivienda. El inmueble afectado se encuentra situado en la calle Prado, dentro del término municipal de Cádiar, localidad perteneciente a la comarca de la Alpujarra granadina. Tras recibir la llamada, el centro coordinador de emergencias activó de inmediato el protocolo habitual para este tipo de incidentes.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios, así como agentes de la Guardia Civil, con el objetivo de atender la emergencia y asegurar la zona. A pesar de la rápida intervención, los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 82 años que se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del incendio.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la vivienda ni sobre la posible existencia de otras personas en el inmueble en el momento del incendio. En relación con el origen del fuego, las fuentes del servicio de emergencias han señalado que, de momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio.

