Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

GRANADA

Muere un hombre de 82 años al incendiarse su vivienda en Cádiar

El octogenario se encontraba en el interior de la casa en el momento en el que se produjo el fuego.

Imagen de archivo de un cami&oacute;n de Bomberos de Granada.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

Un hombre de 82 años ha fallecido como consecuencia del incendio registrado en una vivienda del municipio de Cádiar, en la provincia de Granada. El suceso tuvo lugar durante la tarde de este miércoles y ha sido confirmado por fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso del incendio se recibió en torno a las 15:50 horas, momento en el que un familiar del fallecido alertó a los servicios de emergencia tras detectar el fuego en la vivienda. El inmueble afectado se encuentra situado en la calle Prado, dentro del término municipal de Cádiar, localidad perteneciente a la comarca de la Alpujarra granadina. Tras recibir la llamada, el centro coordinador de emergencias activó de inmediato el protocolo habitual para este tipo de incidentes.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios, así como agentes de la Guardia Civil, con el objetivo de atender la emergencia y asegurar la zona. A pesar de la rápida intervención, los servicios médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 82 años que se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del incendio.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la vivienda ni sobre la posible existencia de otras personas en el inmueble en el momento del incendio. En relación con el origen del fuego, las fuentes del servicio de emergencias han señalado que, de momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

¿Volver a casa por Navidad genera estrés? Los expertos explican por qué

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre, y el próximo 7 de enero de 2026, lo que supone un 7,8% más que un año antes. 19 DICIEMBRE 2025 Gabriel Luengas / Europa Press 19/12/2025

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.

Muere un hombre de 82 años al incendiarse su vivienda en Cádiar

Dos hombres mueren en Nochebuena tras ser atacados con un arma blanca en Madrid

Mueren un joven de 17 años y un hombre de 63 años en Nochebuena por agresión con arma blanca en Madrid

Prisión provisional y sin fianza para los okupas que asesinaron a dos albañiles en Elche

Prisión provisional y sin fianza para los okupas que asesinaron a dos albañiles en Elche

Fin de la erupción del volcán de la Palma
Efemérides   

Efemérides de hoy 25 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de diciembre?  

Desalojados del instituto B9 que después ocuparon Can Bofí Vell (Badalona)
BADALONA

Comienzan a reubicar a varios de los desalojados del instituto okupado B9 de Badalona mientras muchos siguen en el campamento

aves de corral, gripe aviar
Gripe aviar

Detectan un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida

Se sacrificarán todos los animales de dicha granja y se ha decretado un perímetro de restricción de movimiento animal de 10 kilómetros.

Cena de Nochebuena
Nochebuena

Santiago ofrece una cena de Nochebuena solidaria gracias a la Asociación Paluso

Esta entidad reunirá esta noche a más de 250 personas en situación de vulnerabilidad, soledad o aislamiento social. No solo les ofrecen comida: también sentirse en familia. Y ya llevan 31 años haciéndolo.

Mossos d´Esquadra

Una mujer lleva en sus brazos a un bebé muerto a un tanatorio pidiendo que lo incineraran en Tarragona

Variedad de platos y comidas en Navidad

Las supersticiones tradicionales, ¿a punto de desaparecer?

Ruz dice que los detenidos por el crimen de Elche son "reincidentes" y apunta a "fallos del sistema"

Los presuntos autores de los asesinatos en Elche tenían antecedentes previos y pasan a disposición judicial

Publicidad