Efemérides de hoy 25 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de diciembre?  

El 25 de diciembre de 2021, la erupción de la isla de La Palma se declara finalizada tras 85 días de actividad ininterrumpida, según anuncia Julio Pérez, portavoz del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA). En su intervención concluye que la actividad sísmica y las emisiones de lava y gas se habrían reducido durante un periodo prolongado, lo que permite certificar el cese de la erupción iniciada el 19 de septiembre. Las autoridades advierten que la emergencia no termina con la erupción, se da inicio a un amplio plan de reconstrucción de zonas devastadas.

Es una de las catástrofes naturales más impactantes en España en décadas. La erupción en la zona de Cumbre Vieja ha marcado un antes y un después en la población de La Palma. Desde el inicio de la erupción, alrededor de 7.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, con más de 1.184 viviendas destruidas por la lava.

Un 25 de diciembre, pero de 1971, estalla un incendio devastador en el Hotel Daeyeonggak de Seúl, Corea del Sur, transformando la celebración navideña en una tragedia nacional. El fuego, provocado por la explosión de una botella de gas propano en la cafetería del segundo piso, se propaga rápidamente por el interior del edificio de 22 plantas. Alrededor de 164 personas mueren y decenas resultan heridas, muchas al intentar escapar por las ventanas.

La investigación posterior determina que la ausencia de escaleras de emergencia externas, la falta de salidas de emergencia adecuadas y la omisión de sistemas de extinción automáticos contribuyeron a la tragedia, y responsables oficiales fueron arrestados por negligencia y construcción impropia. Esta catástrofe es considerada como uno de los incendios hoteleros más mortíferos de la historia.

¿Qué pasó el 25 de diciembre?

354.- El papa Liberio fija este día como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret.

800.- Carlomagno es coronado como Emperador de los Romanos en la basílica de San Pedro.

1223.- Según la tradición, San Francisco de Asís construye el primer pesebre de la historia.

1741.- El físico sueco Anders Celsius incluye la escala de temperaturas, creada por él mismo, en un termómetro Delisle, por primera vez en la Historia.

1884.- Un temblor de tierra destruye durante la noche de este día pueblos enteros de Granada, Málaga, Almería y Sevilla, causando la muerte a centenares de personas.

1938.- George Cukor anuncia que Vivien Leigh será Scarlett O'Hara en "Lo que el viento se llevó".

1989.- Nicolae Ceaucescu, presidente de Rumania, y su esposa, Elena, son ejecutados tras ser acusados de genocidio.

1990.- En Estados Unidos se realiza la primera prueba con éxito del sistema que posteriormente se convertirá en la World Wide Web.

1991.- Mijaíl Gorbachov dimite como presidente de la URSS. Y es la última vez que la bandera de la URSS ondeó sobre el Kremlin.

2004.- La sonda espacial europea "Huygens", que se separó con éxito de su nave nodriza "Cassini", inicia su viaje en solitario hacia Titán, la mayor luna de Saturno,

2021.- Despega el James Webb, el mayor telescopio jamás enviado al espacio.

¿Quién nació el 25 de diciembre?

1899.- Humphrey Bogart, actor estadounidense de cine.

1918.- Anwar el-Sadat, expresidente de Egipto.

1942.- Enrique Morente, cantaor flamenco.

1961.- Ingrid Betancourt, política colombiana.

1971.- Justin Trudeau, primer ministro canadiense.

¿Quién murió el 25 de diciembre?

1913.- Alberto Aguilera, alcalde de Madrid.

1926.- Yoshihito, emperador de Japón.

1977.- Charles Chaplin, actor y director británico de cine.

1983.- Joan Miró, pintor español.

2006.- James Brown, cantante estadounidense.

2024.- Osamu Suzuki, presidente y director del fabricante de automóviles Suzuki.

¿Qué se celebra el 25 de diciembre?

Hoy, 25 de diciembre, se celebra Navidad.

Horóscopo del 25 de diciembre

Los nacidos el 25 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 25 de diciembre

Hoy, 25 de diciembre, se celebra la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de Belén.