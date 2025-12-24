Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una mujer lleva en sus brazos a un bebé muerto a un tanatorio pidiendo que lo incineraran en Tarragona

La joven de 24 años aseguró que se trataba de su hijo, que había nacido muerto cuando dio a luz en su casa hacía cuatro días.

Mossos d´Esquadra

Mara Fernández
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra investigan a una mujer de 24 años que el martes pasado acudió al tanatorio municipal de Tarragona con un bebe muerto en sus brazos y pidió a los empleados que lo incineraran.

Así lo ha avanzado 'La Vanguardia' y confirmado a EFE la policía catalana este miércoles. La joven, de nacionalidad marroquina, había llegado al tanatorio municipal de la carretera Vella de Valencia, conduciendo y con el bebé envuelto en unas sábanas en el matero del vehículo. Ante la sorpresa de los trabajadores del tanatorio, contó que había parido en su casa el día 19, que el bebé nació muerto y que no pudo moverse antes de casa porque no se encontraba bien.

Los trabajadores del tanatorio llamaron al 112, que envió a una patrulla de Mossos d’Esquadra, la cual habló con la joven. Ellos la interrogaron y la trasladaron al hospital Joan XXIII de Tarragona para que la evaluaran.

La mujer, por el momento, está acusada de un delito de omisión del deber de socorro. Hasta que la autopsia se lleve a cabo y se proporcionen los resultados del caso.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer si el bebé nació muerto o si falleció después del parto. La autopista aportará más información.

