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La Reina Letizia en la Cumbre Iberoamericana

La reina Letizia saluda con un "bienvenidas" en la Cumbre Iberoamericana | Antena 3 Noticias

Cumbre Iberoamericana

La reina Letizia saluda con un "bienvenidas": "Utilizo un femenino plural acogedor"

La Reina emplea el femenino plural para recibir a los acompañantes de los mandatorios en un encuentro sobre la trata y la inclusión.

Alba M. Cirera
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La Reina Letizia ha recibido hoy con un "bienvenidas" a los asistentes a una jornada celebrada en el Palacio Real de El Pardo, dentro de la XXX Cumbre Iberoamericana. A continuación, ha explicado su selección: "Utilizo un femenino plural acogedor en el que está incluido todo el mundo".

Letizia ha mencionado expresamente al primer caballero de Costa Rica y al esposo del canciller venezolano, presentes entre los acompañantes de los mandatarios a quienes se estaba dirigiendo.

Tras el saludo, la Reina ha centrado su intervención en los dos asuntos del encuentro, la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad. Ha pedido avanzar en la erradicación de este delito y promover una cultura que ayude a cambiar la mirada sobre la discapacidad.

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