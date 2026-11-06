Efemérides de hoy 6 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 6 de noviembre?

El 6 de noviembre de 2007, Juan Carlos I y Sofía, reyes de España, visitan la ciudad autónoma de Melilla por primera vez como monarcas. Se trata de la primera visita oficial de unos reyes españoles desde el viaje de Alfonso XIII junto a Victoria Eugenia de Battenberg en 1927. La llegada de los monarcas reúne a miles de ciudadanos en las calles, muchos de ellos con banderas de España. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, recibe a los Reyes y entrega a Juan Carlos I el bastón de mando y las Llaves de Oro de Melilla.

La visita se produce un día después de su estancia en Ceuta y completa el recorrido de los monarcas por las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas. Sin embargo, el viaje provoca una crisis diplomática con Marruecos, que considera la visita una provocación y llama a consultas a su embajador en España. Para finalizar la visita, los reyes participan en varios actos y en un almuerzo con representantes de la sociedad melillense antes de regresar a la Península.

Un 6 de noviembre, pero de 1860, Abraham Lincoln se convierte en el primer republicano de la historia de Estados Unidos en ser elegido presidente. Su victoria llega en un país dividido por la esclavitud y las tensiones entre los estados del norte y del sur. Lincoln derrota al demócrata Stephen A. Douglas y asume el cargo el 4 de marzo de 1861.

Durante su presidencia, la disputa sobre la esclavitud desemboca en la Guerra de Secesión, que enfrenta a los estados del norte y del sur entre 1861 y 1865. Lincoln proclama la emancipación de los esclavos en los territorios rebeldes en 1863 y defiende la unidad del país. En abril de 1865, pocos días después de la rendición confederada, es asesinado por John Wilkes Booth en un teatro de Washington.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de noviembre?

1492.- El marino Rodrigo de Jerez, a las órdenes de Colón, relata por primera vez en la historia cómo los nativos de Cuba fumaban tabaco.

1813.- El sacerdote José María Morelos realiza formalmente la Declaración de Independencia de México, en el Congreso de Chilpancingo.

1936.- Valencia se convierte en la sede del gobierno legítimo de la Segunda República, tras la sublevación militar de julio.

1962.- La Asamblea General de las Naciones Unidas condena formalmente por primera vez, mediante la Resolución 1761, la política de "apartheid" de Sudáfrica.

1975.- Unos 350.000 marroquíes inician la "Marcha Verde" hacia el Sáhara español para forzar la retirada de las tropas españolas.

1975.- La banda punk Sex Pistols dan su primer concierto en una escuela de arte de Londres.

1986.- La prensa de Estados Unidos denuncia que el presidente Reagan autorizó el suministro de armas a Irán.

1998.- España, a petición del juez Baltasar Garzón, acuerda solicitar la extradición de Augusto Pinochet al Reino Unido por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

1999.- Australia rechaza por referéndum la república y decide mantener a la reina Isabel II de Inglaterra como su jefa de Estado.

2012.- El demócrata Barak Obama es reelegido presidente de Estados Unidos.

2023.- Neurocientíficos del Hospital Universitario de Lausana (Suiza), crean una neuroprótesis que permite volver a caminar de forma normal a los enfermos de Parkinson en fase avanzada.

¿Quién nació el 6 de noviembre?

1814.- Antoine Joseph Sax "Adolphe Sax", inventor belga del saxofón.

1887.- Mariano Gómez Ulla, cirujano español.

1931.- María Cristina del Pino, "Pinito del Oro", trapecista española.

1937.- Daniel Dicenta, actor español.

1946.- Sally Field, actriz estadounidense.

1988.- Emma Stone, (Emily Jean), actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 6 de noviembre?

1893.- Piotr Ilich Tchaikovski, compositor ruso.

1920.- Arturo Soria y Mata, ingeniero y urbanista español.

1999.- José María Caffarel, actor español.

2006.- Mara Goyanes Muñoz, actriz española.

2013.- Guillermina Bravo, bailarina, coreógrafa y directora mexicana.

2024.- Josep Ferrer, empresario español.

¿Qué se celebra el 6 de noviembre?

El 6 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saxofón y el Día para prevenir la explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados.

Horóscopo del 6 de noviembre

Los nacidos el 6 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre, se celebran santa Felita de Milán y san Severo de Barcelona.