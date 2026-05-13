Desesperación entre los vecinos de Santa Coloma por una mujer con problemas mentales: "Tira muebles por el balcón"

Los vecinos del barrio de Singuerlín denuncian el calvario que sufren por culpa de una mujer que tiene problemas mentales. Ayer propinó una paliza a una vecina y piden que alguien les ayude porque la agresividad va a más.

"Bajé a por tabaco y me senté en el banco. Ella se asomó al balcón como una loca y empezó a gritarme: Estás ahí, ahora mismo bajo". "Otras veces había bajado y no pasaba nada", relata todavía afectada Laura , una vecina del barrio de Singuerlín de Santa Coloma de Gramanet

Lleva un collarín y aún tiene el cuerpo dolorido. Esta vez la situación fue diferente. "Me cogió del pelo, me tiró al suelo, me arrastró y me inmovilizó. Me daba golpes y no me pude defender",

La convivencia en esta zona se ha convertido, según denuncian los vecinos, en un auténtico infierno. Llevan de seis años soportando amenazas, insultos, peleas y episodios violentos protagonizados por una vecina a la que atribuyen problemas psiquiátricos agravados por el consumo de alcohol. La situación, dicen, ha ido empeorando con el paso del tiempo hasta llegar a un nuevo episodio de extrema agresividad ocurrido en las últimas horas y ayer atacó a Laura cuando se encontraba sentada en un banco cercano a su vivienda.

Varios vecinos intentaban frenar la agresión mientras gritaban: "Déjala, que la vas a matar". Finalmente, una joven consiguió apartar a la agresora. Laura acudió después al hospital y posteriormente a los Mossos d’Esquadra para presentar una denuncia. Pero el episodio no terminó ahí. "Cuando regresé al barrio, vino detrás de mí con una botella de cristal. Me la lanzó, pero no me dio", asegura.

La tensión es constante

Los vecinos describen episodios continuos de gritos, música a todo volumen a cualquier hora y comportamientos agresivos que, aseguran, afectan gravemente a la vida diaria. "Es difícil vivir así. Te despiertas por la música o los gritos", lamenta Laura, quien reconoce que ahora siente miedo. "Antes la ignoraba, pero ahora tengo miedo. Tengo que ir a trabajar y también temo que mis hijos reaccionen para defenderme y tengan un problema con ella".

La mujer agredida sostiene que gran parte del conflicto viene derivado de las continuas denuncias vecinales. "Va contra mí porque siempre he denunciado la situación. Tiene un problema psiquiátrico y con el alcohol todo es peor", afirma. A pesar de todo, asegura que no busca un castigo penal. "Se trata de que la ayuden a ella, que la lleven a un centro para que todos podamos vivir tranquilos".

Jaume Abelló, otro de los vecinos afectados, describe una situación "insoportable". "La escuchamos gritar continuamente, dar golpes... Ha llegado a tirar muebles por el balcón", explica. "Hace unos años lanzó una bombona de butano, un trozo de persiana, botellas de lejía, macetas e incluso la caseta del perro", asegura.

Jaume ha acudido ya en dos ocasiones a juicio como testigo de algunos de los incidentes. Sin embargo, considera que las medidas adoptadas hasta ahora no han servido para solucionar el problema. "Las sentencias quedan en nada", lamenta.

Al igual que el resto de vecinos, insiste en que no quieren que la mujer termine en prisión. "Yo no quiero que vaya a la cárcel. Quiero que la ingresen y que dejen a la gente tranquila. Que hagan algo", reclama.

Otra joven que vive en el mismo edificio que la mujer conflictiva nos cuenta: "Es horrible. Yo estudio y hago prácticas de noche y ella pone música las 24 horas, busca peleas y me pica a la puerta de madrugada,. Es un infierno. Si solo pusiera música… pero no. Busca constantemente el enfrentamiento. Es agresiva", concluye.

Los vecinos aseguran sentirse abandonados y piden una solución urgente antes de que ocurra una desgracia mayor. La mujer está ahora en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial . Por su parte el ayuntamiento presentará todas las incidencias a fiscalía para pedir el ingreso involuntario.

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