Eutanasia en España: Noelia Castillo y otros casos que abrieron el debate sobre la muerte asistida

Antes de Noelia Castillo, ha habido otros casos "mediáticos" similares. El más conocido, Ramón Sampedro muere tras beber cianuro ayudado por su pareja, llevaba 30 años tetrapléjico. En Madrid en 2019, María José Carrasco, con esclerosis múltiple, también muere bebiendo veneno, ayudada por su marido. Y ya con la ley de Eutanasia. Belén la pidió, pero su madre consiguió retrasarla, al no abrir la puerta de casa a los médicos. Un año después se llevó a cabo.

La historia de Ramón Sampedro

Ramón Sampedro fue el primer español que exigió una muerte digna en nuestro país. El 12 de enero de 1998, Ramón puso fin a su vida después de casi 30 años tetrapléjico. "Yo quiero tener derecho a decidir sobre mi vida y hasta dónde estoy dispuesto a sufrirla", declaraba ante los medios de comunicación.

Sampedro emprendió una batalla jurídica y moral para poder poner fin a su vida de forma digna, sin que nadie fuera penalizado por ayudarle. Por ello, decidió dejar grabado el momento de su muerte. "Yo les pregunto, ¿qué significa para ustedes la libertad? Para mí, la libertad no es esto", señalaba.

"Pienso que vivir es un derecho, no es una obligación. Sin embargo yo he sido obligado a soportar esta penosa circunstancia durante 29 años, 4 meses y algunos días". Esas palabras, pronunciadas minutos antes de su fallecimiento, conmocionaron y dieron la vuelta al mundo. Entonces, no había ninguna ley que le amparase. Ramón Sampedro murió después de ingerir cianuro, ayudado por su pareja, que cumplió así su última voluntad de morir dignamente

La lucha de Ángel Hernández y María José Carrasco

En 2019, Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer María José Carrasco después de treinta años sufriendo los efectos de una esclerosis múltiple. Murió en su domicilio cuando, tras el deseo constante de la enferma de acabar con su vida. Su marido vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció.

"No se debería permitir que una persona llegara a esto", afirmaba entonces Ángel. Fue fue acusado por un delito de cooperación al suicidio, pero absuelto tras la entrada en vigor de la ley de la eutanasia.

Laura Fernández: "Una forma maravillosa de morir"

Con la ley de la eutanasia ya en vigor, la gallega Laura Fernández recibió la eutanasia después de una larga lucha contra un cáncer terminal. Falleció en el hospital, rodeada de familiares y de su equipo médico. Ella misma, pronunció estas palabras antes de morir: "La forma de morir que he decidido me parece maravillosa".

La voluntad paralizada de Francesc

Francesc Augé, de 55 años, tendrá que esperar a tener una muerte asistida. Años atrás, sufrió dos infartos y cuatro ictus. "No quiero sufrir más de lo que he sufrido ya", asegura en una entrevista a Antena 3 Noticias. Francesc irá a juicio para defender que quiere morir de manera digna después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avalase la legitimidad de su padre para tratar de paralizar el proceso. "Que él lo quiera me parece muy bien, es su vida, pero ésta es mía", señala.

Cada caso tiene sus particularidades y su historia, pero casi todos tienen algo en común: siempre hay un debate ético, siempre existe la firme voluntad de un enfermo y sobre todo, siempre hay detrás mucho sufrimiento.

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