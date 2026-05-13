Efemérides de hoy 13 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 13 de mayo?

El 13 de mayo de 2024, la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, anuncia la nueva versión de su modelo de lenguaje (LLM): el GPT-4o. La desarrolladora de inteligencia artificial presenta las nuevas funciones con las que cuenta la herramienta; un modelo nativamente funcional capaz de procesar en un mismo chat voz, texto e imagen bajo una sola red neuronal.

Además, OpenAI permitió por primera vez que los usuarios con un plan de suscripción “gratuito” pudieran utilizar las capacidades del nivel “GPT-4”. A cambio, las interacciones servirían para el entrenamiento de sus modelos. El movimiento empresarial sirvió para que OpenAI se posicionara como el principal referente en los LLM, tanto para los perfiles más ocasiones como para los más corporativos. Entre abril y diciembre de 2024, el número de usuarios empresariales de pago pasa de 600.000 hasta superar el millón.

Un 13 de mayo, pero 1986, nace el actor británico Robert Pattinson. Para los más fanáticos de los vampiros, Pattinson no es otro que “Edward Cullen”, protagonista de la saga de películas “Crepúsculo”; para los seguidores del justiciero enmascarado de Gotham él es Batman, el alias de Bruce Wayne cuando se pone la máscara.

Una carrera que revolotea alrededor de la figura de los murciélagos. Nacido y criado en Londres, el actor inglés comenzó desde muy pequeño a trabajar en la industria: con 15 años ya era modelo. El boom que inició su despegue hasta el estrellato fue su participación en las películas de Harry Potter, donde interpretó a Cedric Diggory en la cuarta entrega de la saga.

Su fama internacional gracias a su participación en franquicias comerciales no le ha impedido trabajar en películas de un corte más independiente, como Good Time (2017) o El Faro (2019).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de mayo?

1418.- Juan II de Castilla y el Papa Martino V firman el primer concordato de la historia de España.

1876.- Alfonso XII pronuncia el manifiesto de Somorrostro, que marca el fin de la segunda guerra carlista con la derrota de los rebeldes.

1943.- Capitulación del ‘Afrika Korps’ en Túnez. El mariscal Rommel concluye su campaña de África, tras rendirse las tropas germano-italianas tres días antes.

1950.- En el circuito de Silverstone (Inglaterra), se celebra la primera carrera de Fórmula 1 de la historia.

1981.- El Papa Juan Pablo II resulta herido en un atentado en la plaza de San Pedro, de El Vaticano, por el turco Alí Agca.

1993.- Ezer Weizman jura como séptimo presidente de Israel.

1995.- La británica Alison Hargreaves se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de sherpas.

2000.- 22 muertos y casi 1.000 heridos al explotar 100 toneladas de material pirotécnico en la empresa Fireworks S.e., en la ciudad de Enschede (Países Bajos).

2008.- Más de setenta personas mueren al explotar ocho bombas en la ciudad india de Jaipur.

2009.- La Comisión Europea multa con 1.060 millones de euros al fabricante de microprocesadores Intel por abuso de posición dominante.

2025.- Mark Carney toma posesión como primer ministro de Canadá

¿Quién nació el 13 de mayo?

1699.- Marqués de Pombal, estadista portugués.

1717.- María Teresa de Habsburgo, emperatriz de Austria-Hungría.

1882.- George Braque, pintor cubista francés.

1899.- Perico Chicote, hostelero español.

1928.- Eduardo Moner, magistrado español.

1935.- Luciano Benetton, empresario italiano.

1950.- Stevie Wonder, cantante y compositor estadounidense.

¿Quién murió el 13 de mayo?

1961.- Gary Cooper, actor de cine, estadounidense.

1999.- Gene Sarazen, golfista estadounidense.

2003.- Marcos Zucker, actor argentino.

2022.- Teresa Berganza, cantante de ópera, española.

2022.- Jalifa bin Zayed al Nahyan, emir, presidente de Emiratos Árabes Unidos.

2024.- Alice Munro, escritora canadiense, P. Nobel de Literatura 2013.

2025.- José Mújica, expresidente de Uruguay.

¿Qué se celebra el 13 de mayo?

Hoy, 13 de mayo, se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol.

Horóscopo del 13 de mayo

Los nacidos el 13 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 13 de mayo

Hoy, 13 de mayo, se celebra Nuestra Señora del Rosario Fátima.