Noticias de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

Preocupación por la evolución de los positivos en hantavirus, especialmente por la paciente francesa que se encuentra en estado crítico.

El español contagiado de hantavirus sigue con síntomas

El paciente español positivo en hantavirus continúa con síntomas, en concreto, presenta algo de fiebre y dificultad respiratoria. Se encuentra estable y sigue en la planta especial de aislamiento. Los otros 13 continúan confinados pero sin síntomas. Si la siguiente PCR es negativa podrán recibir visitas.

La paciente francesa positivo en hantavirus está en estado crítico

La paciente francesa se encuentra en estado crítico. Respira gracias a un pulmón artificial y está en cuidados paliativos. De ella se sabe que tiene 65 años y sufre asma. Los médicos dicen que necesitan tiempo para secuenciar el virus y compararlo con el de los Andes. Pero la rapidez de los síntomas les hace pensar en que el virus podría haber mutado.

Clavijo no baja el tono de sus acusaciones hacia el Gobierno

El presidente de Canarias no baja el tono de sus acusaciones al gobierno central. Habla de "engaño" y hoy volverá a la carga en otra comparecencia a petición propia en el parlamento de las islas. Sanidad ha insistido en la transparencia de todo el operativo.

Insólita rueda de prensa de Florentino Pérez

Insólita rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En una larguísima comparecencia ha anunciado elecciones, ha arremetido contra la prensa, ha prometido acabar con la "corriente antimadridista" que quiere acabar con su equipo y ha atacado al Barça. El club azulgrana estudia acciones legales contra él.

Donald Trump viaja China

El 'Air Force One' llegará en unas horas a China. Primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos en 9 años. Un encuentro marcado por la guerra en Irán y la tensión comercial. La Inteligencia Artificial y Taiwán serán temas de conversación.

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