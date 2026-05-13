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Noticias de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 13 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Preocupación por la evolución de los positivos en hantavirus, especialmente por la paciente francesa que se encuentra en estado crítico.

El español contagiado de hantavirus sigue con síntomas

El paciente español positivo en hantavirus continúa con síntomas, en concreto, presenta algo de fiebre y dificultad respiratoria. Se encuentra estable y sigue en la planta especial de aislamiento. Los otros 13 continúan confinados pero sin síntomas. Si la siguiente PCR es negativa podrán recibir visitas.

La paciente francesa positivo en hantavirus está en estado crítico

La paciente francesa se encuentra en estado crítico. Respira gracias a un pulmón artificial y está en cuidados paliativos. De ella se sabe que tiene 65 años y sufre asma. Los médicos dicen que necesitan tiempo para secuenciar el virus y compararlo con el de los Andes. Pero la rapidez de los síntomas les hace pensar en que el virus podría haber mutado.

Clavijo no baja el tono de sus acusaciones hacia el Gobierno

El presidente de Canarias no baja el tono de sus acusaciones al gobierno central. Habla de "engaño" y hoy volverá a la carga en otra comparecencia a petición propia en el parlamento de las islas. Sanidad ha insistido en la transparencia de todo el operativo.

Insólita rueda de prensa de Florentino Pérez

Insólita rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En una larguísima comparecencia ha anunciado elecciones, ha arremetido contra la prensa, ha prometido acabar con la "corriente antimadridista" que quiere acabar con su equipo y ha atacado al Barça. El club azulgrana estudia acciones legales contra él.

Donald Trump viaja China

El 'Air Force One' llegará en unas horas a China. Primera visita oficial de un presidente de Estados Unidos en 9 años. Un encuentro marcado por la guerra en Irán y la tensión comercial. La Inteligencia Artificial y Taiwán serán temas de conversación.

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Ocho heridos, dos de ellos graves, al explotar una bombona de butano en Barcelona

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Sociedad

Día del Niño Hospitalizado

La Fundación Pequeño Deseo repartirá 'superpoderes' en hospitales de toda España por el Día del Niño Hospitalizado

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Noticias de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

Efemérides de hoy 13 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 13 de mayo?

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Huelva

Alfonso, hermano de uno de los guardia civiles que murieron en Huelva: "Están desprotegidos por el Gobierno"

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Explosión Barcelona

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Bulo hantavirus
Hantavirus

Aena desmiente un falso cartel de prevención del hantavirus en el aeropuerto de Tenerife Sur

"Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", ha informado Aena a través de su cuenta de X.

El Vall d’Hebron ya trató en 2017 un grave caso de hantavirus en un joven que regresó de Nepal
Barcelona

El hospital Vall d’Hebron trató en 2017 un caso grave de hantavirus en un joven que regresó de Nepal

El doctor Fernando Salvador explica cómo evolucionó el paciente y aclara las diferencias entre las variantes asiáticas y americanas del hantavirus.

El vídeo de unos jóvenes lanzándose al mar desde una grúa

Un grupo de jóvenes se juega la vida lanzándose al mar desde una grúa en Agaete

Así vivían dos niños de 3 y 6 años en Tenerife

Venta de cocaína y condiciones de extrema insalubridad: así vivían dos niños de 3 y 6 años en Tenerife

La Guardia Civil atiende a una joven de 26 años que había quedado inconsciente en El Puerto

A prisión tras darle una paliza mortal a su amigo por una discusión y fingir encontrar el cadáver de manera fortuita

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