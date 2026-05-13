Clavijo ataca de nuevo al Gobierno por la crisis del hantavirus: "Caciquismo, prepotencia, arrogancia y mentiras"

Tras la partida del Hondius del puerto de Granadilla continúa la bronca política entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central por la gestión del brote de hantavirus. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cargado de nuevo este miércoles en el Parlamento contra el Ejecutivo central y contra el ministro canario Ángel Víctor Torres. Asegura que sabían que en el buque viajaba un positivo porque EEUU lo evacuó de manera individual: “Lo sabía el Gobierno de España y Ángel Víctor Torres y me lo ocultó”. Además ha acusado el Ejecutivo central de "caciquismo, prepotencia, arrogancia y mentiras" y ha exigido "respeto" para la sociedad canaria.

Lo ha hecho en una comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento de Canarias donde ha lamentado una vez más que no se hicieran pruebas PCR a los pasajeros antes de su evacuación en Granadilla, cuando los científicos canarios decían que "se podía hacer" y ha asegurado que hay hospitales en las islas que están perfectamente preparados para ello. "No vamos a aceptar que nadie venga de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios y agachar la cabeza", ha detallado, subrayando que su papel como presidente es "defender a Canarias por encima de todo”.

Clavijo insiste en que aún no le han explicado "por qué" se tomó la decisión de hacer el operativo en Tenerife y no en Cabo Verde y ha aclarado que no rechazó el fondeo del MV Hondius pero no quiso hacerse responsable de ello por la falta de información: “Nunca se negó que el buque atracase, dije que ante falta de información y ninguneo, que lo autorizasen ellos porque yo no tenia las garantías”, y añadía: “El tiempo nos da la razón… Se complicó y hubo que atracar como dijimos”.

"El tiempo nos ha dado la razón"

El presidente canario asegura que no quisieron ser cómplices ante “la ausencia de información, la soberbia, la arrogancia, y el desprecio”, y afea al Gobierno central “venir a Canarias y decir que los que estamos aquí no tenemos ni idea” Por eso, dice Clavijo que se negaron a firmar el fondeo: “Si lo quieres hacer, lo firmas tú, y así hicieron”.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, le ha planteado a Clavijo si "va a romper" con el Gobierno central tras el ninguneo y los “insultos”, a lo que el presidente autonómico ha respondido negando el tacticismo electoral: “No he estado pensando en algo que no sea la seguridad de los ciudadanos, será mi partido quien tome las decisiones del futuro”. Fernando Clavijo ha agradecido las llamadas de teléfono tanto del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como del Rey Felipe VI para interesarse por la situación.

En un rifirrafe con el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, Clavijo le ha dicho que él jamás filtrará audios y conversaciones privadas: “Yo esperaba que condenasen la acción de publicar un tweet con una conversación privada…El asombro me ha llegado cuando ha dicho que las conversaciones están grabadas, usted señor Franquis ha dicho que las conversaciones están grabadas”.

Ha sido tras un lapsus del dirigente socialista en su intervención y que corrigió más tarde: “No quise decir grabación sino registro de llamadas y pido disculpas. Quiero aclarar que me refería a llamadas registradas”, argumentaba Franquis. El presidente Clavijo respondía tajante: “No me lo creo señor Franquis, son tantas mentiras que no me lo creo”, ya sé como tengo que hablar con el Gobierno de España y sus ministros”.

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