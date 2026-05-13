Piden colaboración para encontrar a Luis Mariano Acosta, un hombre desaparecido en La Palma desde el 26 de abril

La Guardia Civil investiga la desaparición en la isla de La Palma de Luis Mariano Acosta, o como todos le conocía Luis Acosta alias 'el tardío', un hombre de 54 años de edad del que nada se sabe desde el pasado 26 de abril. Su mujer asegura que se levantó como cada mañana, desayunó y salió de su vivienda en la zona de Las Manchas a hacer algunos recados.

Horas después y al ver que su teléfono no daba señales comenzaron a preguntar por él a sus amigos y compañeros de trabajo sin que hubiera pistas sobre su paradero. Fue visto por última vez esa misma tarde en Las Manchas, localidad en la que vive.

Ante la inquietud por no tener pistas sobre su paradero, su familia interpuso la denuncia ese mismo día en la Guardia Civil. Los agentes encontraron su coche, un Renaul Twingo color blanco en un mirador cercano a la costa aunque sin pistas sobre Luis Mariano Acosta.

Su familia descarta que se haya ido por su propia voluntad ya que afirman que no tenían ningún problema con nadie, tampoco en el trabajo ni en su círculo más cercano. Temen que le haya podido ocurrir algo malo o que alguien le haya podido hacer daño. Por eso piden que no se abandone la investigación sobre su caso y solicitan colaboración ciudadana para poder informar sobre cualquier pista sobre su paradero.

Así es Luis Mariano

Luis Mariano tiene 54 años, mide 1,80 de estatura, tiene ojos marrones, complexión normal y un llamativo tatuaje en la muñeca derecha. Además una calvicie parcial y pelo canoso y barba.

Piden que si alguien tiene cualquier información que pueda ayudar a encontrarle se pongan en contacto con la plataforma SOS Desaparecidos.

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