País Vasco
Tres jóvenes agreden y coaccionan a un hombre en Vitoria por llevar la camiseta de España
Durante lo que eran las fiestas del barrio, tres jóvenes han coaccionado y agredido a un hombre que llevaba la camiseta de la selección española para que se la quitara.
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Un hombre ha sido agredido y coaccionado por tres jóvenes en Vitoria-Gasteiz que le instaban a quitarse la camiseta de la selección española de fútbol que llevaba puesta. La Ertzaintza investiga ya investiga a los agresores por delitos de lesiones leves, coacciones y odio, según ha informado el Departamento de Seguridad.
La madrugada del sábado, agentes de la Ertzaintza han intervenido en el recinto festivo de Aranbizkarra, en la capital del País Vasco, después de que una persona denunciara haber sido agredida y coaccionada por un grupo de personas que le obligaban a que se quitara la camiseta de la selección española.
La víctima, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, se encontraba disfrutando de las fiestas del barrio cuando el grupo de jóvenes comenzó a empujarle y a proferir amenazas contra él.
Una vez transcurrida la agresión, la víctima dio aviso a la Policía autonómica. Además, las patrullas desplazadas al lugar han identificado y abierto diligencias a tres de los implicados, de 22, 30 y 32 años. Se les imputan los delitos de lesiones leves y coacciones, así como también un delito de odio.
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