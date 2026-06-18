Golpe a las falsificaciones en pleno Mundial: 95 detenidos y más de 66.000 camisetas y equipaciones intervenidas

Más de 66.000 equipaciones de diferentes selecciones de fútbol han sido intervenidas en una operación de la Policía Nacional. Hay 95 detenidos como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial, principalmente procedentes de Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Denia.

Se calcula que estos conjuntos y camisetas, cuyo peso supera las 16 toneladas, suponen un perjuicio económico para los titulares de los derechos de siete millones de euros.

La investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones y se centra en conjuntos tanto de la selección española como del resto de clubes que participan en el Mundial. Las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales.

Su destino era acabar vendiéndose en mercadillos, venta ambulante ilegal o plataformas de comercio online y redes sociales. El valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito se estima que supera los dos millones de euros.

En el marco de esta operación se han realizado registros en más de 15 ubicaciones distribuidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran naves industriales, domicilios, mercadillos y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería.

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