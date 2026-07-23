Se reanuda la circulación ferroviaria del AVE Madrid-Barcelona tras el incendio en San Fernando de Henares

La circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha quedado suspendida este jueves a las 14:25 como consecuencia de un incendio declarado junto a las vías, según ha informado Renfe a través de sus redes sociales. sobre las 16:00 se ha renaudado. La incidencia afectó a los trenes de Alta Velocidad que conectan Madrid y Barcelona, que se registraron interrupciones y retrasos mientras permanecía cortado el tráfico ferroviario en este tramo.

Renfe ha explicado que la suspensión se debía a la proximidad del fuego a la infraestructura ferroviaria y ha señaló que la circulación no se restablecería hasta que las condiciones permitiesen garantizar la seguridad.

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en una publicación en sus redes sociales que la circulación se ha restablecido y "tiende ya a normalizarse de manera gradual".

La incidencia ha alterado la circulación en una de las principales conexiones ferroviarias del país, con paradas en Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.

Adif también informó de que, como medida preventiva, los trenes de Cercanías entre Guadalajara y Chamartín fueron desviados hacia la estación madrileña de Atocha. Una vez extinguido el incendio y tras inspeccionar el estado de la infraestructura, el gestor ferroviario señaló que la circulación comenzó a recuperar la normalidad "de manera gradual".

La incidencia se produce apenas unos días después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtiera de que este verano podrían repetirse interrupciones del servicio ferroviario provocadas por incendios. En una entrevista en RNE, aseguró que "es una realidad que lamentablemente nos tocará vivir porque los incendios en España han aumentado en los últimos años un 80 %". Además, explicó que la red ferroviaria está sometida a protocolos de seguridad y limitaciones de velocidad para garantizar la circulación en este tipo de situaciones.

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