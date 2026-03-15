Los trasteros están en auge y algunos los usan como vivienda

El precio de la vivienda aumenta y el espacio cada vez es más pequeño. A veces, encontrar espacio para nuestras cosas se vuelve todo un reto. Por eso, para muchos, los trasteros se han convertido en una solución. y hay personas que se dedican a alquilarlos. Sergio Gómez, gestor de trasteros, explica que ha notado este aumento y es por ello que solo le queda uno por alquilar.

Casi 100 euros por tres metros cuadrados

Las empresas de alquiler de trasteros también lo están notando. Según Mireia Fernández, directora de 'Necesito un Trastero', desde el año 2020 "se ha notado un incremento progresivo y casi exponencial de la demanda de trasteros". Aunque son demandados tanto por personas como por empresas, de los 8 mil contratos activos, un 85% son de particulares. Comenta que muchos jóvenes alquilan taquillas de un metro cuadrado para almacenar sus pertenencias durante el verano. Sin embargo, la media de edad de los inquilinos es de entre los 35 y los 55 años. Mireia explica que los precios de estos espacios "varían dependiendo de la ciudad", pero la media ronda los 80 y los 90 euros mensuales por un espacio de tres metros cuadrados.

Eso sí, hay quienes tratan de utilizarlo para dormir. Sergio cuenta que han intentado pernoctar en sus trasteros, pero lo ha detectado antes de que ocurriera. Por su parte, Mireia destaca que en los primeros meses de 2026 "se han detectado más intentos de pernoctación que el año pasado".

Vivir en un trastero

Ángela y Valentín llevan seis años pagando más de 400 euros por vivir en uno de ellos. Son dos personas de 56 y 65 años que viven en apenas unos metros cuadrados. Cuentan que, al principio, tenían la esperanza de salir de ahí. "Pedimos ayuda a los servicios sociales y me dieron lo que me correspondía, pero no es contínuo", afirma Ángela. Según confirman, esta situación está generándoles problemas de salud: "Como ha llovido tanto, hay humedad. No tenía fuerzas y me he dado cuenta de que era por esto". No tienen cómo ducharse, ni cómo cocinar. Una situación que pocos conocen y que ellos viven día tras día.

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