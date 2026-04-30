Efemérides de hoy 30 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 30 de abril?

El 30 de abril de 2006, la central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita (Guadalajara), la más antigua de España, cesa su actividad definitivamente después de 38 años en funcionamiento. La instalación entra en servicio en 1968 y cuenta con un reactor de agua a presión con una potencia de 160 megavatios eléctricos. Su cierre se produce tras una decisión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al declarar como cumplido su ciclo de funcionamiento, quedando desacoplada de la red eléctrica.

El proceso de clausura da paso a un complejo plan de desmantelamiento, gestionado y ejecutado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que se prolonga durante más de una década. Afecta a una superficie de 12 hectáreas, en las que se está procediendo a la restauración de los terrenos y la retirada de la mayor parte de los residuos, tras la demolición de los grandes edificios que formaban parte de la central.

Un 30 de abril, pero de 1897, el físico británico Joseph John Thompson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula elemental del átomo. El hallazgo se produce tras una serie de experimentos con tubos de rayos catódicos, en los que demuestra que estos rayos están formados por partículas con carga negativa mucho más pequeñas que el átomo. Este descubrimiento supone un cambio radical en la concepción de la materia, hasta entonces considerada indivisible.

Por este trabajo recibe el Premio Nobel de Física en 1906. Su modelo atómico abre el camino a investigaciones posteriores como las de Ernest Rutherford y Niels Bohr, que acaban perfeccionando la estructura interna del átomo, marcando un punto de inflexión en la física moderna.

¿Qué pasó el 30 de abril?

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides dely consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

1531.- El portugués Martín Alonso de Souza desembarca en el lugar donde más tarde se alzaría Río de Janeiro.

1726.- La Real Academia Española presenta, trece años después de su fundación, el tomo I del Diccionario de Autoridades.

1789.- George Washington jura como primer presidente de los Estados Unidos.

1803.- Napoleón Bonaparte vende la Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos.

1931.- Inaugurado el Aeropuerto Nacional de Madrid, hoy conocido como Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

1945.- Adolf Hitler se suicida en su bunker de Berlín, junto a su esposa Eva Braun.

1975.- La liberación de Saigón pone fin a la guerra de Vietnam, tras diez años de intervención estadounidense.

1977.- Las Madres de Mayo marchan por primera vez frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires.

1982.- Se aprueba la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

1993.- Los directivos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) liberan el código fuente de la "World Wide Web" (www) para el dominio público.

2019.- El líder opositor venezolano Leopoldo López, en arresto domiciliario y con una condena de más de 13 años de prisión, es liberado por militares opositores y se refugia en la embajada de España en Caracas.

¿Quién nació el 30 de abril?

1883.- Indalecio Prieto, político español, varias veces ministro en la II República.

1912.- Manuel Gutiérrez Mellado, militar, exvicepresidente del Gobierno español.

1941.- Luis Antonio García Navarro, director de orquesta español.

1946.- Carlos Gustavo, rey de Suecia.

1980.- Leiva, músico y cantante español.

1988.- Ana de Armas, actriz hispano-cubana.

¿Quién murió el 30 de abril?

1883.- Eduardo Manet, pintor impresionista francés.

1945.- Adolf Hitler, dictador alemán, líder del Partido Nazi.

1972.- Clara Campoamor, política española.

1989.- Sergio Leone, cineasta italiano.

2022.- Ricardo Alarcón, escritor, político y diplomático cubano.

2023.- Viacheslav Zaitsev, modisto ruso.

¿Qué se celebra el 30 de abril?

Horóscopo del 30 de abril

Santoral del 30 de abril

Else celebra el Día Internacional del Jazz.Los nacidos elpertenecen al signo del zodiaco Tauro.Hoy,, se celebran san Benito y san Cirilo.