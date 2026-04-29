Una gran donación permitirá a una asociación de apoyo a personas con discapacidad intelectual construir una residencia

Ilusión. Sorpresa. Y esperanza. Estas son algunas de las emociones que han sentido en las últimas semanas los empleados de Aceesca, una asociación de apoyo a personas con discapacidad intelectual que da servicio a más de 300 usuarios de 14 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra.

Aceesca lleva décadas trabajando por y las personas con discapacidad, a través de centros educativos, ocupacionales, de día...

Atienden a personas de todas las edades, acompañándolas desde las primeras fases educativas hasta la búsqueda de empleo e inserción social.

Desde acompañamiento en los colegios a través del servicio de atención temprana, hasta el desarrollo de un centro especial de empleo, Lume, creado para fomentar la inserción de las personas con discapacidad intelectual a través de servicios de jardinería, limpieza y hostelería.

Tienen, gracias a sus muchas horas de entrega, esfuerzo y dedicación, una gran infraestructura montada. Pero tanto ellos como sus usuarios llevan muchos años echando algo en falta: una residencia en la que puedan vivir los usuarios que lo necesiten.

Así nos lo explicaba a Antena 3 noticias Ángeles Leirós, gerente de Aceesca:

"El único servicio que nos faltaba y que es una demanda de las familias desde hace mas de 10 años es el servicio residencial. Para nuestras familias, muchas de ellas ya mayores, su mayor preocupación es qué va a pasar con sus hijos cuando ellos ya no estén. Y llevan muchos años reivindicando un servicio residencial en el sur de Pontevedra porque no hay plazas publicas".

Y construirla cuesta mucho dinero. Unos 5 millones de euros. Y aunque gran parte de esta cantidad la han ido consiguiendo gracias a ayudas públicas, aún les falta mucho para juntar el total.

Por ese motivo, "a finales de 2025, viendo las dificultades a las que nos enfrentábamos con los temas de financiación, iniciamos una campaña reivindicativa, de recogida de firmas, de difusión en medios, de envío de cartas a empresas, entidades, organismos... para que nos pudieran ayudar"

Y su esfuerzo valió la pena... les ha llegado una donación de 360.000 euros, nos explica Ángeles: "La respuesta de este financiador llegó, en un primer contacto en navidades, y hace unas semanas se comprometió a esta cantidad, 376 mil euros. La noticia fue un respiro, un soplo de aire, llevábamos muchos meses encontrándonos puertas cerradas. Hemos retomado la ilusión por el proyecto. No la habíamos perdido, pero no veíamos la luz al final del túnel, y ahora por fin tenemos luz".

El donante, evidentemente, no es anónimo, pero no pueden contarnos quien es: "me vais a permitir la discreción porque es algo que me han pedido expresamente. Es mucho dinero. Es una organización. Detrás de las organizaciones están personas, y solo si llegas al corazón de las personas las organizaciones pueden dar respuesta" nos explica Ángeles.

Esta importante donación les ha devuelto la luz, y la esperanza, ya que aunque la suma recibida es importante aún necesitan mucho más: "quiero pensar que si que vamos a recibir más porque las necesitamos. Es un edificio muy grande, que va a acoger a 40 usuarios permanentes y 50 de centro de día. Construirlo cuesta mucho dinero. Pero estoy convencida de que otras entidades se van a sensibilizar con nuestra situación" finaliza la gerente de Aceesca, destilando amor por su trabajo en cada palabra.

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