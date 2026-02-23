"Un acogedor estudio con espacio optimizado", así se anuncian zulos en alquiler por casi 600 euros

"Se alquila acogedor estudio en planta baja con fachada interior, ideal para una persona que busque una vivienda práctica", así comienza el anuncio de una de las viviendas en un portal de internet. Un piso que según la descripción, podría tratarse de una opción perfecta para una persona que se quiere independizar. Sin embargo, con tan solo echar un vistazo a las fotografías, nos damos cuenta que más que una casa lo que se anuncia es un zulo.

Con 25 metros cuadrados, solo tres fotografías sirven para tener una visión completa de lo que se anuncia. Una del baño, otra de la cocina, y una tercera de un altillo que definen como "zona de descanso", es decir, una supuesta habitación. Una escalera comunica ambos espacios, la cocina y el dormitorio, uno encima de otro, "permitiendo separar el área de dormitorio del resto de la vivienda y aprovechar al máximo el espacio disponible", explica el anunciante.

Piden dos meses de fianza

Se alquila por 590 euros al mes y está en Madrid. Intentan convencerte diciéndote que es "ideal para profesionales o estudiantes que necesiten una vivienda bien comunicada cerca del centro". Eso si, antes de entrar se necesita una prueba de solvencia económica y pagar dos meses de fianza más el mes en curso.

Este es un reflejo de lo que muchos inquilinos se encuentran mientras buscan desesperados un lugar donde vivir. Viviendas en estado cuestionable, precios desmesurados y requisitos que hacen que ni si quiera puedas llegar a hacer una visita a la casa si no los cumples.

Esto es en el alquiler, pero en la compra los precios tampoco dejan de subir. Según las previsiones de Solvia, se calcula en los primeros seis meses del año los precios en la compraventa de vivienda se disparen entre un 6 y un 9%. Una presión que será mayor en las grandes ciudades y zonas de costa.

