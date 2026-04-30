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Noticias de hoy, jueves 30 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 30 de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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La maratoniana declaración de Víctor de Aldama protagoniza los titulares de la jornada.

Vídeo de la detención del atacante en Londres

Se publican las imágenes del momento de la detención al hombre que apuñaló a dos personas judías en Londres. Se acaba de difundir la secuencia grabada por la cámara corporal de un agente. Todo se investiga ya como un ataque terrorista antisemita.

Aldama señala a Pedro Sánchez como cabecilla

Aldama señala a Pedro Sánchez como cabecilla de la trama. Lo ha hecho en un declaración minuciosa que ha durado casi ocho horas. En ella ha dado fechas, nombres y cantidades concretas, pero no ha aportado pruebas.

Feijóo: "Si Sánchez no ha denunciado ya, entonces no es inventada"

Durísima reacción de Feijoó señalando directamente a Sánchez. De momento, es el PSOE pide amparo al Supremo por las "injurias" de Aldama: "No permitiremos que nos difame", asegura Ferraz. Los socialistas insisten en que no existe financiación ilegal.

Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles

Begoña Goméz ha presentado una denuncia contra el activista de ultraderecha Vito Quiles por una presunta agresión. Según fuentes de Moncloa, Quiles acosó a la esposa del presidente del Gobierno impidiendo que saliera de la cafetería en la que se encontraba. Sus sus acompañantes intervienen para intentar que deje de grabarla.

Siguen las largas colas por la regularización

Cientos de migrantes pasan la noche al raso a la espera de conseguir los certificados necesarios para su regularización. Se cumplen quince días desde que comenzó el plazo para iniciar los trámites y los disturbios ante las oficinas no han parado de aumentar.

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Avistan una ballena nadando junto a su cría en aguas de El Hierro

El vídeo de la ballena nadando junto a su cría en aguas de El Hierro

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Sociedad

Noelia

La madre de Noelia Castillo pide a Feijóo que se derogue la ley de la eutanasia: "Mi hija tenía enfermedades mentales"

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Cierran un prostíbulo y detienen a cinco mujeres en Madrid: rifas de chicas, pagos con sexo, drogas y servicios gratuitos por "fidelización"

Persecución a toda velocidad y maniobras de alto riesgo para frenar una narcolancha en Huelva

Vídeo: peligrosa persecución en alta mar para interceptar una narcolancha con 4.000 kilos de hachís

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Noticias de hoy, jueves 30 de abril de 2026

Encuentran un cadáver en Alicante
Jesús Tavira

Sepultado a dos metros bajo tierra, bajo una capa de hormigón y envuelto en plástico, así se encontró el cadáver que podría ser de Jesús Tavira

Efemérides de hoy 30 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 30 de abril?
Efemérides

Efemérides de hoy 30 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 30 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 30 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Ambulancia de Ibiza
Ibiza

Muere un hombre tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza

El autor de los hechos se ha dado a la fuga.

La asocación Aceesca recibe una donación de 360.000 euros que permite la creación de una residencia para personas con discapacidad intelectual.

Una gran donación permitirá a una asociación de apoyo a personas con discapacidad intelectual construir una residencia

La capacidad de destrucción de los incendios del pasado mes de agosto, que tuvieron su epicentro de la zona, y la concatenación de borrascas de este invierno, están detrás del desgaste de la calzada

Se derrumba una carretera en Quiroga (Lugo), debilitada por la voracidad de los incendios del pasado verano

Migrantes esperando para hacer trámites en Almería

Detectadas irregularidades en el empadronamiento de extranjeros en Algeciras

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