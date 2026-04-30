Noticias de hoy, jueves 30 de abril de 2026

La maratoniana declaración de Víctor de Aldama protagoniza los titulares de la jornada.

Vídeo de la detención del atacante en Londres

Se publican las imágenes del momento de la detención al hombre que apuñaló a dos personas judías en Londres. Se acaba de difundir la secuencia grabada por la cámara corporal de un agente. Todo se investiga ya como un ataque terrorista antisemita.

Aldama señala a Pedro Sánchez como cabecilla

Aldama señala a Pedro Sánchez como cabecilla de la trama. Lo ha hecho en un declaración minuciosa que ha durado casi ocho horas. En ella ha dado fechas, nombres y cantidades concretas, pero no ha aportado pruebas.

Feijóo: "Si Sánchez no ha denunciado ya, entonces no es inventada"

Durísima reacción de Feijoó señalando directamente a Sánchez. De momento, es el PSOE pide amparo al Supremo por las "injurias" de Aldama: "No permitiremos que nos difame", asegura Ferraz. Los socialistas insisten en que no existe financiación ilegal.

Begoña Gómez denuncia a Vito Quiles

Begoña Goméz ha presentado una denuncia contra el activista de ultraderecha Vito Quiles por una presunta agresión. Según fuentes de Moncloa, Quiles acosó a la esposa del presidente del Gobierno impidiendo que saliera de la cafetería en la que se encontraba. Sus sus acompañantes intervienen para intentar que deje de grabarla.

Siguen las largas colas por la regularización

Cientos de migrantes pasan la noche al raso a la espera de conseguir los certificados necesarios para su regularización. Se cumplen quince días desde que comenzó el plazo para iniciar los trámites y los disturbios ante las oficinas no han parado de aumentar.