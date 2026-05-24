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Trasladado al hospital un músico herido por el derrumbe parcial de un escenario en Salamanca

El varón fue trasladado al hospital después de ser atendido en el lugar de los hechos.

Ambulancia de 112 Emergencias Sanitarias de Castilla y Le&oacute;n

Ambulancia de 112 Emergencias Sanitarias de Castilla y LeónEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, un músico de 40 años ha sido trasladado al hospital después de recibir un golpe por la caída de parte del escenario sobre el que actuaba en la plaza de Candelario (Salamanca), según datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El incidente ocurrió un poco antes de las 1:45 horas, cuando la sala de emergencias del 112 Castilla y León había recibido una alerta sobre los hechos y lo ha trasladado a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar de los hechos, el equipo médico ha atendido al hombre, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar.

Dani Fernández se cae del escenario y se rompe un brazo

El pasado 19 de abril, el artista Dani Fernández sufrió una caída inesperada al foso del escenario durante su concierto en el Roig Arena (Valencia). Regresó media hora después con el brazo en cabestrillo y, al finalizar el concierto, fue operado de urgencia.

El accidente ocurrió en la primera parte del concierto, incluido en su gira 'La Insurrección Tour', mientras cantaba la canción 'Plan fatal'. Tras volver al escenario con el brazo vendado, dijo que "no se quería ir a casa y dejar el show a medias".

El cantante terminó el show en difíciles condiciones, debido a la lesión. Tras acabar, se desplazó a un centro hospitalario donde grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales. Dani Fernández confirmó que se había roto los ligamentos del hombro.

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