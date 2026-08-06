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Muere un excursionista al caer en una zona rocosa en la Vall d´Aran, Lleida

Los efectivos, que llegaron en helicóptero, localizaron al hombre sin vida.

Helicóptero de emergencias en una demostración del sistema RECCO SAR

Helicóptero de emergencias en una demostración del sistema RECCO SAR Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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En la tarde del miércoles, la sala de control de los Bomberos de Aran, en Lleida, recibieron el aviso, a través del teléfono de emergencias 112, de que una persona había sufrido una caída. Se trataba de un excursionista, de nacionalidad polaca, que había caído en una zona rocosa en la montaña de los alrededores de Saboredo, en la Val d'Aran.

Inmediatamente, efectivos del grupo Efectivos del grupo de rescate de montaña se desplazaron en helicóptero hasta el lugar donde encontraron al excursionista muerto. Tras ello se activó el protocolo judicial correspondiente y se entregó la custodia del cuerpo a los Mossos d'Esquadra.

El Conselh Generau d’Aran ha hecho una publicación en las redes en la que ha explicado cómo se había producido esta operación de rescate y el posterior desenlace. En la misma ha expresado su condolencia a la familia, amigos y conocidos de la víctima.

En una zona escarpada

Hace unos meses, un excursionista desapareció en el municipio de Nerja. La última vez que fue visto estaba bajando el Barranco de los Cazadores. Lamentablemente, un día después fue encontrado sin vida en la Sierra de Almijara.

A las pocas horas, su familia alertó de su desaparición en una zona de difícil acceso del macizo montañoso, en la ruta del Pico del Cielo, según pudo confirmar el periódico 'Sur'. El dispositivo se prolongó y contó con la participación de efectivos del Instituto Armado y medios aéreos de la Guardia Civil.

Y al día siguiente el helicóptero de la Guardia Civil localizó al senderista en una zona escarpada, donde al parecer habría sufrido una caída.

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