Los servicios de Atención Primaria atienden a más de 300 migrantes en las últimas 24 horas

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sigue prestando atención sanitaria con normalidad en coordinación con la Delegación del Gobierno ceutí para atender a todos los migrantes que han llegado a la ciudad, en su mayoría procedentes de Marruecos.

Durante las últimas 24 horas, los servicios de Atención Primaria y Atención Especializada han realizado un total de 329 asistencias desarrollándose la actividad con normalidad. Es importante destacar, que la asistencia sanitaria a la población ceutí se ha prestado con total normalidad, garantizándole la continuidad de los servicios habituales.

Recursos de Atención Primaria

Los servicios de Atención Primaria han atendido a un total de 186 personas de la siguiente manera: por un lado, el Centro de Salud II de la barriada de Otero ha realizado 141 asistencias sin incidencias. El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ha atendido a 21 personas mientras que dos equipos asistenciales del 061 han efectuado 24 asistencias. Cabe añadir que el Centro de Salud III de la barriada de El Tarajal cerró.

En el marco del dispositivo 061 se han efectuado 43 traslados a diferentes servicios asistenciales: tres personas han sido atendidas por la UME, trece por el Soporte Vital Básico (SVB), diez por Trasporte No Asistido (TNA) y 17 por Ambulancias de la Cruz Roja.

Hospital Universitario de Ceuta

En el Hospital Universitario de Ceuta los médicos han prestado atención sanitaria a 143 migrantes en el Servicio de Urgencias, y tres de ellos se encuentran en Observación.

Del total de asistencias, que fueron 329, 186 pertenecían a Atención Primaria y 143 a Atención Especializada. Actualmente permanecen hospitalizados 16 pacientes que han sido distribuidos de la siguiente forma: un paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 2 pacientes están hospitalizados en Pediatría, otro de ellos se encuentra en Obstetricia, 2 recién nacidos gemelares permanecen ingresados en Neonatología y por último, 7 pacientes que se encuentran en la planta de cirugía.

Hoy, 6 de agosto, el hospital tiene disponibles 173 camas, en las que hay 97 pacientes ingresados, lo que supone un 56% del total, por lo tanto, un 44% restante, es decir, 76 camas, aún quedan libres.

Más refuerzos y el sindicato médico ceutí se pronuncia

En el marco de esta crisis se han llevado a cabo 22 ortopantomografías, también llamadas pruebas de determinación de edad. Además, se ha reforzado el apoyo a Cruz Roja en la Playa del Trampolín, ubicada muy cerca del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), en el reparto de alimentos, con unas 375 asistencias. El sindicato médico de Ceuta confirma que están atendiendo muchas fracturas causadas por peleas y se han detectado algunos casos de tuberculosis. Este domingo, se derivarán a algunos de ellos a diferentes hospitales de la península. Este dispositivo especial continuará activo mientras las circunstancias así lo requieran, manteniendo una evaluación constante de la situación.