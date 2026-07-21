Investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer en una casa de Almoradí (Alicante)

La Guardia Civil de Alicante investiga la muerte de una mujer de 56 años, ocurrida la noche de este lunes en una vivienda del casco urbano de Almoradí, como un posible caso de violencia de género.

Según han informado fuentes de la investigación a EFE, el cuerpo sin vida de la víctima, de nacionalidad española, fue hallado sobre las 23.00 horas en el domicilio.

Las mismas fuentes han señalado que en el domicilio donde fue hallado el cadáver de María del Carmen, la víctima, se han observado restos de sangre en una de las habitaciones y en una fregona, y también signos de que el cuerpo había sido trasladado. La pareja tiene dos hijos en común mayores de edad y que no residen con sus padres.

Viogén desactivado en 2009

Tras el hallazgo, los agentes detuvieron al marido de la mujer, de 61 años, mientras continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos sobre el caso para confirmar si se trata de un nuevo crimen machista, dado que la víctima llegó a figurar en el sistema VioGén en 2008. Sin embargo, las medidas de protección se desactivaron en 2009 "por falta de medidas judiciales", sin que haya conocimiento de que desde entonces se haya activado Viogén "en ninguna circunstancia".

Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha recordado que, en caso de que se confirmara, sería la sexta víctima de violencia de género este año en la Comunitat Valenciana. "Llevamos cinco mujeres asesinadas y dos criaturas, es una cifra que nos tiene que interpelar, nos tiene que alarmar y nos tiene que movilizar", ha dicho.

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