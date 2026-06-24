La terrible acción de un menor llega a juicio: dejó que violaran a su novia para saldar una deuda por cocaína en Valencia

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, ha celebrado un juicio en el que ha condenado a 12 años de cárcel a dos hombres mayores de edad y de nacionalidad rumana, por una violación ocurrida en un descampado en Valencia en 2025.

Los dos condenados por la agresión sexual, uno por agresor y otro como cooperador, han reconocido los hechos en el juicio debido a la "posible expulsión del país una vez hayan cumplido un tercio de la pena, que van a pelear sus defensas en ejecución de sentencia", según ha informado 'Las Provincias'.

Saldar una deuda

Los dos hombres, mayores de edad, habrían abusado sexualmente de una mujer que era pareja de un menor de edad y habían contado con el consentimiento del joven para saldar una deuda relacionada con drogas. Ocurrió el pasado 21 de marzo de 2025 en una furgoneta aparcada en un descampado de Valencia.

Según informa el medio citado, el novio de la mujer agredida sexualmente, consiguió que su propia pareja tuviera relaciones sexuales con uno de ellos, para saldar una deuda de drogas que acababa de comprar esa misma noche, mientras el otro hacía de vigilante fuera de la furgoneta por si aparecía alguien para que no les interrumpiera. Todo ello sin el consentimiento de la propia víctima.

Sentencia firme

Durante el juicio, el Ministerio Fiscal ha apuntado a que la intención de dicha agresión sexual a la víctima era saldar la deuda por la compra de cocaína. Un año y medio después, se ha celebrado el juicio contra los tres acusados.

Los dos hombres mayores de edad, han reconocido los hechos y han terminado aceptando 12 años de cárcel y una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros durante 15 años. Los acusados, también han aceptado "cinco años de libertad vigilada y 17 de inhabilitación para trabajar con menores", recogen desde el medio de comunicación.

La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. La Fiscalía de Menores continúa las actuaciones con respecto al novio por su edad al involucrarse en los hechos, relata el medio elPeriódico.

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