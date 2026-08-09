Cronología de un aviso anunciado por varias fuentes y agencias de inteligencia

La llegada masiva de migrantes a Ceuta no cogió por sorpresa a toda la población. Los servicios de inteligencia españoles llevaban semanas advirtiendo de un posible colapso en la frontera y de una avalancha masiva a nado. La tensión se disparó el pasado 8 de julio, tras la resolución del Tribunal Supremo que prohíbe la devolución inmediata de quienes entren a nado. Esta decisión se utiliza en redes sociales para animar a los jóvenes a realizar la travesía, difundiendo la idea de la que la frontera estaba abierta y de que las devoluciones inmediatas eran imposibles.

La presión migratoria en Ceuta también se reflejó en los datos oficiales. El Ministerio del Interior confirmó en su propio balance de inmigración irregular, emitido el 15 de julio, un incremento del 146% en las entradas hacia la ciudad autónoma respecto a 2025. En el momento en que se presentó el informe, desde el comienzo del año habían entrado 2.826 personas.

¿Dónde estaba el Ministerio del Interior cuando se gestaba el asalto a Ceuta?

Un escenario complicado de abordar para la Guardia Civil, en aquel entonces, cuando sus dos máximos representantes, Mercedes González y Manuel Llamas, imputados, fueron citados a declarar.

Las alertas de flujos migratorios en la frontera continuaron. Avisos ante los que Interior optó por no reforzar la presencia policial en el perímetro. La atención del ministerio se volcó prioritariamente en la ola de incendios forestales en Madrid y Ávila, marco en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska llegó a declarar la emergencia de interés nacional.

Barreras flotantes, que no van a funcionar según los expertos

Apenas una semana después, coincidiendo con la festividad del Día del Trono en Marruecos, se produjo la entrada de miles de migrantes desde la costa marroquí a Ceuta. Como respuesta a esta entrada masiva, el Gobierno instaló en el mar una barrera flotante de 500 metros de longitud y un metro de profundidad. Una medida calificada de ineficaz por expertos en la materia y que, pocas semanas después de su colocación, ya ha requerido sus primeras reparaciones por averías.