Ceuta se concentra este domingo en una manifestación para lanzar un grito de auxilio a España y a Europa

Bajo el lema "¡Basta ya! Ceuta no se rinde", se espera que decenas de miles de ceutíes se concentren en una manifestación histórica que comenzará esta tarde a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución.

Esta protesta está convocada inicialmente por comunidades religiosas de las cuatro culturas (cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes), que se unen para reclamar soluciones ante la entrada masiva de migrantes del 30 de julio, pero también está secundada tanto por el Gobierno autonómico como por los principales sindicatos de la ciudad.

Lo que pretenden los vecinos es lanzar un grito de auxilio a España y a toda Europa para que tomen medidas porque se sienten abandonados. Se busca escenificar un frente común ante una situación que el propio presidente, Juan Jesús Vivas, ha catalogado como “absolutamente insostenible". Los ceutíes aseguran que están muy enfadados con los políticos y no con los migrantes.