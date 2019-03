Tenerife acota la orilla de Playa Arena sólo a quienes alquilen una hamaca

Dejar su sombrilla y su toalla donde le apetezca ya no podrá ser un acto de libertad en Playa de la Arena, en Tenerife. El Ayuntamiento ha aprobado recientemente una polémica medida. Se trata de acotar la zona de las hamacas para el uso exclusivo del que pague por el uso de las tumbonas playeras. Los bañistas se quejan por la medida y alegan que la playa no es privada y todos tienen derecho a disfrutar de la orilla, no sólo el que pague por el alquiler de una hamaca.





Por su parte, el Ayuntamiento dice que las empresas de alquiler de hamacas funcionan como los bares. Una empresa paga por usar el espacio y pone las normas del uso y disfrute de esa zona.