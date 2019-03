Suspendido por un día el Mundial de Parapente por la muerte de dos pilotos

La competición del XII Campeonato del Mundo de Parapente, que desde el pasado domingo se disputa en Piedrahíta (Ávila), ha quedado suspendida por la jornada de luto decretada por la organización después de la muerte ayer de dos participantes en sendos accidentes.



En el Mundial participan 148 pilotos de 50 países, entre ellos los dos fallecidos, uno de ellos argentino y el otro chileno.



La suspensión de la competición ha sido comunicada por el alcalde de esta localidad de 2.100 habitantes, Federico Martín, quien ha apuntado que esta tarde todas las partes -organización, pilotos y Federación Aérea Internacional (FAI)- decidirán si el campeonato continúa hasta el próximo 16 de julio o se suspende.

Aún no hay una decisión en firme sobre la continuidad de la competición

Los dos accidentes en los que fallecieron el argentino Francisco Vargas, de 50 años, y del chileno Eitel Von Muhlenbroc, de 44, ha hecho que esta mañana hayan tenido lugar varias reuniones, una de ellas entre la organización, el jefe de pilotos y la FAI.



De estas reuniones aún no ha salido una decisión en firme sobre la continuidad o no de una competición suspendida por un día en señal de luto, sumándose así a la decisión adoptada ayer por el Consistorio piedrahitense, que decretó dos días de luto en esta localidad situada en la vertiente norte de la Sierra de Gredos.



Asimismo, el alcalde ha situado en el balcón del Ayuntamiento y junto al resto de banderas, las de Argentina y Chile, todas ellas ondeando a media asta, en recuerdo de los dos pilotos fallecidos.



A raíz de lo sucedido, la organización ha abierto una investigación en la que participan los responsables de seguridad de la Federación Internacional y la Policía Local, para determinar las causas de ambos siniestros.