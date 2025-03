La madre de Noelia, la joven cuya eutanasia ha sido avalada por una jueza: "Me la estáis matando antes de tiempo"

En un caso sin precedentes en nuestro país, una jueza de Barcelona avalaba la semana pasada la eutanasia para Noelia, una joven de 24 años, desestimando así la solicitud de su padre para paralizar el proceso. La sentencia concluye que el padre no está legitimado para actuar en nombre de su hija.

La joven quedó parapléjica tras intentar quitarse la vida, saltando desde un quinto piso, hace tres años. Desde aquel día, vive permanentemente en un hospital sentada en una silla de ruedas, tiene un 74 por ciento de invalidez. Decidió pedir la eutanasia al considerar su vida como un "sufrimiento constante" y la comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña se la concedió considerando que la Noelia sufre "una dependencia grave y un dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante".

Este caso abre el debate sobre la eutanasia

Un caso que ha puesto sobre la mesa el debate de si los padres están legitimados o no para impugnar la decisión de una persona adulta sobre su propia vida. A través de su abogado, el padre siempre ha lamentado la decisión de la jueza pero hoy hemos podido escuchar a Yolanda, la madre de Noelia, que teme no ganar esta batalla y aunque respeta la decisión de su hija, no pierde la esperanza "no quiero que ella desviva, quiero que ella viva, voy a estar con ella hasta el final. Tengo fe que en el último momento, que ella diga stop".

En un vídeo que ha grabado desde el hospital donde reside su hija explica que está muy afectada por la decisión judicial "me han llegado a dar el pésame, se dicen barbaridades, me la estáis matando antes de tiempo, dicen mentiras". Nos cuenta que seguirá luchando para que Noelia cambie de opinión "es totalmente autónoma, se ducha sola, se peina, se maquilla, se viste sola, no está encamada, hasta me han preguntado si mi hija habla , ¿cómo sí mi hija habla?...".

Así es Noelia

Noelia es la mediana de tres hermanas. "La infancia de Noelia ha sido buena, yo la he llevado al colegio, me he dedicado en cuerpo y alma a mis hijas, por las tardes les levaba la merienda y nos íbamos a la biblioteca a estudiar, he hecho rítmica, piscina, ganó un concurso de dibujo, tras el divorcio económicamente iban las cosas mal, desde que era pequeña iba al psicólogo y psiquiatras y también he estado internada en un hospital de día, he estado por ella todo lo que he podido y más, pienso que ella no lo ha dado todo", relata su madre.

Por el momento, la familia de Noelia se enfrenta a la incertidumbre de lo que sucederá. Pero la batalla judicial continua. La asociación Abogados Cristianos que representa al padre han recurrido la sentencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com