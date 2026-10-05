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El fin de semana de reflexión de Pedro Sánchez acaba con un adelanto electoral, España irá a las urnas el 29 de noviembre

Fin de semana de reflexión para Pedro Sánchez. Tras tumbarse en el Congreso los dos decretos de la vivienda, el presidente ha hablado con su círculo más cercano y ha estudiado encuestas antes de anunciar que adelanta las elecciones generales.

Sánchez en el Congreso

El fin de semana de reflexión de Pedro Sánchez acaba con un adelanto electoral, España irá a las urnas el 29 de noviembre | Europa Press

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Carla Moya
Publicado:

Pedro Sánchez ha apretado el botón electoral. España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre. El 'no' de Junts a los dos decretos de vivienda dejó herida de muerte la legislatura. Tras un fin de semana de reflexión, el presidente del Gobierno convocó a los medios a las 9:00 horas en Moncloa para desvelar el sentido de dicha reflexión. Todo hacía presagiar lo que finalmente ocurrió, un adelanto electoral.

En este fin de semana de reflexión, Pedro Sánchez ha hablado con ministros y dirigentes territoriales, ha analizado encuestas y las manifestaciones por la vivienda. Trataría Sánchez de medir cómo sería la movilización social en el caso de convocar las urnas.

Tanto PP como Vox lo animan a disolver ya las Cortes, las encuestas les son favorables. Podemos, sin embargo, considera "electoralista" que sea ahora cuando se baraje esa opción aprovechando la coyuntura y la indignación de la gente por el problema de la vivienda. Aún así tanto ellos como Sumar afirman que están preparados si el presidente decide ir a las urnas. Precisamente este fin de semana ha habido reunión telemática de Sumar y ya han anunciado que será el 17 de octubre cuando den a conocer su candidato y su proyecto. Entre esos candidatos los nombres que más resuenan son los de Mónica García, Ernest Urtasun o Pablo Bustinduy.

Son varios los diarios que hoy publican encuestas sobre qué pasaría si se celebraran elecciones. Todos los sondeos se han realizado ya con las movilizaciones y las protestas sobre la vivienda en la calle, pero antes de que el Congreso tumbara los decretos. Todas estas encuestas coinciden que PP y Vox sumarían para formar Gobierno. Los populares serían la fuerza más votada y Vox sería el único partido que crecería respecto a las elecciones de julio de 2023. Sumar es la formación que más cae, algunos sondeos le dan tan solo 6 escaños.

Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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