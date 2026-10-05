Lula da Silva y Flávio Bolsonaro competirán en segunda vuelta por la presidencia de Brasil

Con el 98,36% de los votos escrutados Flávio Bolsonaro habría conseguido el 47.31% de las papeletas frente al 44,83% de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 25 de octubre. Los otros 10 aspirantes se quedan sin opción a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 55,5 millones de papeletas con su nombre, unos tres millones más que Lula y alrededor de dos millones más que su padre en la primera vuelta de 2022. Antes de conocerse el escrutinio, fuentes de la campaña de Lula habían comentado que el antiguo tornero mecánico necesitaba al menos cuatro puntos de ventaja para ir con cierta tranquilidad a la segunda vuelta, pero esa necesidad no se ha cumplido. Las encuestas ya habían mostrado en las últimas semanas una tendencia alza de Flávio, abandonado del Partido Liberal (PL) por designación de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo.

Lula ha centrado su campaña en el legado de su gestión actual, con un crecimiento económico de más del 2%, el desempleo en mínimos y un aumento importante de la masa salarial. Las últimas medidas, anunciadas en el tramo final de la campaña, fueron un aumento del 15% del valor del principal programa de ayuda social del Gobierno y la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea. Sin embargo, aún impera el sentimiento de que el costo de vida continúa alto, en medio de unos índices de endeudamiento récord de las familias.

El aspirante del PL ha prometido mano dura contra el crimen organizado y un "tijeretazo" en el gasto público y los impuestos.

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