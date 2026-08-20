"Ceuta no tiene espacio físico para alojar a estas niñas", advierte una abogada especialista en migraciones

La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, remitiéndose al ministerio de Juventud e Infancia, señaló este miércoles que el Gobierno trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de unas 80.000 personas los días 30 y 31 de julio.

"Son niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor", asegura respecto a esas menores que están agrupadas en espacios seguros de la ciudad autónoma para evitar casos de violencia sexual como los que ya estudia la Justicia.

Esta medida de traslado exige que la ciudad de Ceuta "asuma la tutela de las niñas y se acuerden dos alternativas", comenta Patuca Fernández, abogada especialista en migraciones. El primer acuerdo es que conserven la tutela y luego cedan la guarda a distintas organizaciones no gubernamentales. Con este proceso "estaríamos hablando de un traslado en dos semanas", cuenta Fernández.

No impiden repatriarlas después

Este proceso no impide que "tras llevarlas a la Península, no impidan repatriarlas después", advierte la abogada. Pero es cierto, que no hay tiempo estipulado para el traslado, lo primero es "reseñar a estas niñas, contar con la policía, que se les tomen las huellas y se les añada a un registro específico para todos los menores no acompañados, por último que se les asuma la tutela y designe un centro de acogida".

"Ahora mismo Ceuta no tiene espacios físicos para alojar" a todas estas niñas y niños menores. "Calculamos que hay otros 1.600 menores de edad, por lo que es urgente acogerlos y actuar rápido", apostilla Fernández.

Son gente que ha tenido una sola comida al día, a veces ni eso, "hemos visto que muchos de ellos no tenían ni mantas y la única agua potable era la de la ducha". Todo esto hace que aparezcan infecciones. El propio Gobierno "no ha sido capaz de organizar un plan urgente como en otras catástrofes y por eso vemos estas escenas", finaliza Patuca Fernández.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia señalan que trabajan desde el principio en un plan integral de acogida de niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. Este plan incluye el Real Decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida.

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