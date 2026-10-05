Noticias de hoy, lunes 5 de octubre de 2026

España despertaba este lunes más pendiente de Moncloa que nunca, el presidente Pedro Sánchez anuncia una comparecencia institucional para primera hora.

Declaración institucional de Sánchez

Solo Sánchez podía despejar la incógnita y lo hace en Moncloa, tras un fin de semana de reflexión. Junts hirió gravemente al Gobierno con su 'no' a los dos decretos de vivienda.

Décimo día de acampada en Sol

Las manifestaciones a favor de la vivienda siguen recorriendo España. Miles de personas reclaman en las calles el fin de los desahucios y llaman a una huelga general. Mientras tanto, continúa la acampada. Décimo día en la Puerta del Sol, las tiendas ya ocupan las calles que rodean el kilómetro cero.

Nueva tasación de la joyería Yanes

Novedades sobre las joyas de Zapatero. Hoy la joyería Yanes realizará una nueva tasación tras rechazar el juez el intento del expresidente de abortarla. La policía custodiará el traslado de esas joyas desde su ubicación actual hasta la joyería.

Segunda vuelta en Brasil

Flávio Bolsonaro se pone delante de Lula da Silva. En la primera vuelta, en las elecciones de Brasil, la ultraderecha ha conseguido el 47% de los votos frente al 45% de la izquierda. Todo se decidirá en la segunda vuelta que se celebrará el 25 de octubre.

Temporal

El agua ha bajado por las calles como si fueran ríos. Las lluvias no ha dado tregua tampoco en Salamanca, Cáceres y Girona. Precisamente ahí en Cataluña, el temporal ha dejado dos fallecidos y un desaparecido que ha sido arrastrado por la riada. Casi una decena de colegios no abrirán hoy sus puertas.