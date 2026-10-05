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Noticias de hoy, lunes 5 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 5 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 5 de octubre de 2026 | Antena 3 Noticias

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Publicado:

España despertaba este lunes más pendiente de Moncloa que nunca, el presidente Pedro Sánchez anuncia una comparecencia institucional para primera hora.

Declaración institucional de Sánchez

Solo Sánchez podía despejar la incógnita y lo hace en Moncloa, tras un fin de semana de reflexión. Junts hirió gravemente al Gobierno con su 'no' a los dos decretos de vivienda.

Décimo día de acampada en Sol

Las manifestaciones a favor de la vivienda siguen recorriendo España. Miles de personas reclaman en las calles el fin de los desahucios y llaman a una huelga general. Mientras tanto, continúa la acampada. Décimo día en la Puerta del Sol, las tiendas ya ocupan las calles que rodean el kilómetro cero.

Nueva tasación de la joyería Yanes

Novedades sobre las joyas de Zapatero. Hoy la joyería Yanes realizará una nueva tasación tras rechazar el juez el intento del expresidente de abortarla. La policía custodiará el traslado de esas joyas desde su ubicación actual hasta la joyería.

Segunda vuelta en Brasil

Flávio Bolsonaro se pone delante de Lula da Silva. En la primera vuelta, en las elecciones de Brasil, la ultraderecha ha conseguido el 47% de los votos frente al 45% de la izquierda. Todo se decidirá en la segunda vuelta que se celebrará el 25 de octubre.

Temporal

El agua ha bajado por las calles como si fueran ríos. Las lluvias no ha dado tregua tampoco en Salamanca, Cáceres y Girona. Precisamente ahí en Cataluña, el temporal ha dejado dos fallecidos y un desaparecido que ha sido arrastrado por la riada. Casi una decena de colegios no abrirán hoy sus puertas.

Noticias de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 5 de octubre de 2026

La acampada de la Puerta del Sol de Madrid este domingo por la noche

Las manifestaciones por la vivienda recorren varias ciudades mientras Sol inicia su segunda semana de acampada

Bob Geldof

Efemérides de hoy 5 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 5 de octubre?

Marlaska: "Recibir refugiados de Irán, no sería un problema"
Plante a Marlaska

El plantón de la AUGC a Marlaska en el día de la Benemérita, los agentes se sienten "abandonados"

ista de los desperfectos causados por el desbordamiento del rio Ridaura en Platja d’Aro
TEMPORAL

El temporal deja dos muertos y un desaparecido en Cataluña, que levanta las últimas restricciones de movilidad

Imagen de un coche de la Guardia Civil
Tenerife

Encuentran un cuerpo sin vida cerca del Hospital del Sur en Arona, Tenerife

Un ciudadano dio el aviso a la Policía tras ver el cadáver en plena calle.

Lugar del accidente en Pontevedra
TRÁGICO SUCESO

Muere el conductor de una carretilla portacontenedores tras caer al mar en Pontevedra

Los equipos de emergencia han localizado y revisado inicialmente el vehículo sumergido en el agua, pero no han encontrado en su interior al conductor. Los buzos han continuado con las labores de búsqueda en las aguas del puerto, hasta que han localizado el cadáver minutos después en la zona portuaria.

Los comercios del Casco Viejo de Bilbao tratan de recuperarse de los daños ocasionados por un aguacero

Los comercios del Casco Viejo de Bilbao tratan de recuperarse de los daños ocasionados por un aguacero

Imagen de archivo del centro penitenciario de Albolote

Un preso agrede a dos funcionarios en la cárcel de Albolote tras amenazar de muerte a otro interno

Corriente del mar, imagen de archivo

Tragedia en Alicante: Mueren dos jóvenes que eran pareja en una playa de Guardamar con bandera roja

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