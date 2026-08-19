Un sindicato policial denuncia que los militares afectados por sarna en Ceuta podrían superar los 60 casos

El número de miliares afectados por la sarna en Ceuta podría llegar a superar los 60 casos. Así lo ha advertido la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO).

El representante de la asociación, Antonio Seoane, ha señalado que en torno a 24 oficiales cuentan con un caso desarrollado pero que la sintomatología alcanza ya a unos 40 efectivos. Pese a eso reconoce que todavía es pronto para conocer el alcance real.

También ha reclamado al Ministerio de Defensa que asuma su responsabilidad y ha cuestionado que se intente desvincular los contagios de las condiciones del despliegue. A su juicio, tanto si la transmisión se produjo por contacto entre personas como si estuvo relacionada con instalaciones inadecuadas, "el Ministerio tiene una responsabilidad y no puede ni eludirla ni olvidarla ni taparla".

Reclamos y medidas

El representante de ASFASPRO considera especialmente grave que militares desplegados en Ceuta estén padeciendo una enfermedad que ha calificado como "del siglo XIX" y ha defendido que esta situación "no obedece a un Ejército moderno, del siglo XXI". En este sentido, ha reclamado que no se utilicen alojamientos, colchones o literas que no hayan sido tratados previamente cuando existan riesgos sanitarios.

La asociación también ha denunciado las condiciones de trabajo de los efectivos, con jornadas que estarían llegando a superar las trece horas diarias. Además, ha pedido a Defensa que establezca una compensación económica por servicios extraordinarios una vez finalice el despliegue, al considerar que "una dieta de manutención al 100% no paga el sobreesfuerzo".

Seoane también ha solicitado al Ministerio que intervenga ante la posible utilización de la antigua Fábrica de Harina para atender la situación migratoria, al considerar que puede afectar a familias de militares residentes en Ceuta.