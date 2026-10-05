Suceso
Un hombre de 36 años mata a sus padres con una mancuerna en Madrid
El matrimonio, de unos 70 años, presentaba golpes en sus cuerpos con un objeto contundente.
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Un hombre ha matado, presuntamente con una mancuerna, a sus padres esta madrugada en Madrid. El matrimonio fue hallado muerto en torno a las 4:40 horas en su vivienda del Paseo de Húsares de Madrid.
Los cadáveres presentaban golpes en sus cuerpos propinados con un objeto contundente y los servicios de Emergencias solo han podido certificar su muerte. Todo indica que el autor del crimen es su hijo, de 36 años. El sujeto se atrincheró en una de las habitaciones y presentaba un altísimo grado de violencia y alteración.
La Unidad de Prevención y Reacción ha accedido al domicilio mediante el uso de un ariete ya que la puerta se encontraba bloqueada. Han tenido que hacer uso de un dispositivo de inmovilización para reducirlo y detenerlo como presunto responsable de un delito de homicidio.
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