Efemérides de hoy 5 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 5 de octubre?

El 5 de octubre de 1951, nace Bob Geldof, músico y activista reconocido por ser uno de los organizadores del concierto benéfico “Live Aid”. De origen irlandés, comienza su carrera con el grupo new wave “Boomtown Rats” en 1976, agrupación que conseguiría que varios de sus sencillos fueran número uno en el Reino Unido. En 1982, Alan Parker y Roger Waters le contrataron para protagonizar la película que estaban desarrollando: “Pink Floyd: El muro”. Paralelamente a todos estos trabajos, Geldof, junto a Midge Ure (de “Ultravox”), fundó Band Aid, un supergrupo formado por las estrellas de la música británica de aquel entonces. Publicarían el tema “Do They Know It’s Christmas?” (1984), y todas las ganancias que generara el sencillo serían destinadas para combatir el hambre en Etiopía. El éxito de la iniciativa llevó a Geldof a hacer algo más ambicioso: un concierto benéfico en Wembley que reuniera a los músicos más importantes del mundo, el mencionado “Live Aid”.

Considerado por muchos críticos y parte del público como uno de los mejores conciertos de la historia, el “Live Aid” cuenta con uno de los carteles más imponentes de la historia de la música. “David Bowie”, “Phil Collins”, “Dire Straits”, “Queen”, “U2” o “The Who”: todos sobre un mismo escenario.

Un 5 de octubre, pero de 2001, Robert Stevens, fotoperiodista del diario “Sun” (medio sensacionalista subsidiario de “American Media”), fallece en el hospital por culpa de una infección de ántrax; Stevens es la primera víctima mortal de los “ataques con ántrax en 2001”. El ántrax era enviado a través de sobres, simulando ser cartas. La primera oleada de ataques fueron tan solo una semana después del 11 de septiembre, saltando las alarmas en el FBI al ver que las distintas emisivas siempre terminaban con el mismo mensaje: “MUERTE A EE. UU.; MUERTE A ISRAEL; ALÁ ES GRANDE” (DEATH TO AMERICA; DEATH TO ISRAEL; ALLAH IS GREAT). Pero a pesar de nombrar a Dios en árabe en sus mensajes, el emisario no era miembro del al-Qaeda.

El FBI identificó a Bruce Edwards Ivins, un microbiólogo, como el responsable de los ataques con ántrax. La acusación de los federales acabó por generar una gran presión en el científico (llegó a perder su empleo), lo que le llevó a suicidarse con una sobredosis de paracetamol, no pudiendo demostrar así su implicación en el envío de cartas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de octubre?

1910.- Proclamación de la República Portuguesa.

1919.- Fundado el club de fútbol Racing Club de Ferrol.

1931.- Los aviadores Pangborn y Herndon completan sin escalas la distancia entre Tokio a Washington, el vuelo transpacífico más largo hasta la fecha.

1954.- Se firman en Londres los acuerdos sobre Trieste entre Italia y Yugoslavia.

1962.- Los Beatles editan su primer sencillo, 'Love me do'.

1969.- La BBC emite el primer episodio de Monty Python`s Flying Circus.

2000.- Toman del Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública después de que se anularan las elecciones presidenciales. Cae el gobierno de Slobodan Milosevic.

2005.- El Constitucional dictamina que se pueden juzgar delitos de genocidio y crímenes cometidos contra la humanidad fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas.

2005.- Se publica el libro 'Crepúsculo', primero de la exitosa saga de Stephenie Meyer.

2011.- Acuerdo para integrar la base de Rota en el escudo antimisiles de la OTAN.

2018.- Tras un siglo de secreto bancario, Suiza transmite por primera vez datos de millones de cuentas a decenas de países.

¿Quién nació el 5 de octubre?

1925.- Emiliano Aguirre, paleontólogo español.

1936.- Vaclav Havel, expresidente de la República Checa.

1955.- Ángela Molina, actriz española.

1963.- Francisco Martínez Mojica, microbiólogo e investigador español.

1965.- José Couso, cámara español, muerto en la guerra de Irak.

1979.- Patricia Conde, presentadora de televisión española.

1983.- Jesse Eisenberg, actor estadounidense.

¿Quién murió el 5 de octubre?

1880.- Jacques Offenbach, compositor alemán.

1915.- José María Usandizaga, compositor español.

2002.- José Botella Llusiá, ginecólogo y profesor español.

2005.- Álvaro Domecq, jinete y ganadero español.

2011.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de Apple.

2017.- Carlos Saúl Toro, dramaturgo y artista hondureño.

2019.- José Sámano, productor español.

¿Qué se celebra el 5 de octubre?

Hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Docentes.

Horóscopo del 5 de octubre

Los nacidos el 5 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre, se celebra san Froilán.