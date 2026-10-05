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Los ceutíes, cansados del abandono: "Estamos muy quemados"

Los vecinos de Ceuta valoran el desalojo de la playa del Trampolín, pero consideran que llega demasiado tarde.

La Policía Nacional culmina el operativo en el Trampolín (Ceuta) con 1.100 migrantes desalojados

Los ceutíes, cansados del abandono: "Estamos muy quemados" | EUROPAPRESS

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Javier Lliso
Publicado:

"Se podía haber hecho antes"

La Policía Nacional ha vuelto este lunes a la playa del Trampolín para continuar con el desalojo de los asentamientos de migrantes que permanecían en la zona.

Una actuación que los vecinos llevaban tiempo reclamando y que ahora reciben con una mezcla de alivio e indignación.

“¿No lo podían haber hecho hace ya dos meses?”, se preguntan algunos ceutíes. Otros consideran que la intervención "viene con un poco de retraso".

"Nos hemos sentido abandonados"

El malestar va más allá del desalojo. Los vecinos aseguran que durante estos meses han tenido que convivir con una situación que consideran cada vez más difícil.

"Hemos pasado muchísimo y, sobre todo, nos hemos sentido abandonados", lamentan.

Una sensación de abandono que, dicen, ha terminado aumentando el hartazgo entre quienes viven en la zona.

"Estamos muy quemados"

Los ceutíes aseguran estar cansados de una situación que califican de "desesperante".

"Si se ha podido hacer ahora, se podía haber hecho antes", repiten algunos vecinos, que reclaman que la solución no sea únicamente temporal.

El operativo comenzó el domingo con el traslado de alrededor de 1.100 migrantes hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.

Cerca de 600 regresaron a Marruecos

Durante el dispositivo, cerca de 600 migrantes marroquíes optaron por regresar voluntariamente a Marruecos.

Mientras continúa el desalojo, los servicios de limpieza trabajan en la retirada de los residuos acumulados en la playa.

Además, los últimos análisis de Sanidad han detectado contaminación fecal en las aguas del Trampolín, lo que ha llevado a reforzar todavía más la intervención en esta zona.

Los vecinos, ahora, esperan que el desalojo permita recuperar la playa y, sobre todo, que no vuelvan a sentirse abandonados.

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