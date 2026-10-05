Intenta matar a puñaladas a su pareja en su bar y huye en el coche de la víctima en Ciudad Lineal

Un hombre ha sido detenido acusado de intento de homicidio y violencia de género por la Policía Nacional tras asestar varias puñaladas, presuntamente, a su pareja en el bar que regentaba en Ciudad Lineal y después huir del lugar de los hechos en el vehículo de la propia víctima.

El suceso tuvo lugar el pasado 5 de septiembre a eso de las 2:00 de la madrugada en un bar de la calle Doctor Vallejo. Hasta allí se trasladaron agente de la Policía Nacional tras recibir en aviso de la alarma del local. Cuando llegaron, los agentes hallaron a la víctima tendida en el suelo y rodeada de abundante sangre.

El relato de la víctima

De acuerdo con el relato de la víctima, el agresor sería su pareja. Tras asestarle varias puñaladas, le robó el coche y huyó del lugar, aunque fue localizado poco después por la patrulla policial mientras conducía.

El detenido, que cuenta con antecedentes, ha ingresado en prisión provisional acusado de un delito de violencia de género y homicidio en grado de tentativa. Según informa 'El Mundo', también habría amenazado con acabar con la vida de una de las hijas de la víctima.