El futuro de los menores migrantes de Ceuta, en el aire: el Gobierno prepara el traslado de 500 y el PP pide su retorno

La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, anunció un plan de acogida para los menores migrantes que llegaron a Ceuta. El Gobierno trabaja en el traslado de 500 de ellos a la Península Ibérica pero, a día de hoy, desconocemos a dónde irán ni cuando.

Lo mismo ocurre con la cifra de menores que permanecen en la ciudad autónoma. Desde su entrada, el pasado 30 de julio, la Policía Nacional ha registrado la localización y filiación de 2.168 menores en Ceuta, pero el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha afirmado en la Cadena Ser que contabilizan "2.400, 2.500 menores, pero sabemos que hay más". Unas cifras que podrían coincidir con las de la ONG Save the Children, que calcula que quedan todavía unos 4.000 menores.

Los populares critican la falta de información sobre los menores en la ciudad autónoma. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, considera que el Gobierno está "dando una imagen de inoperancia y de incompetencia", ya que no hay cifras claras sobre el número de menores que permanecen en Ceuta.

Piden el retorno

No obstante el Gobierno ceutí sigue insistiendo en devolver a todos los migrantes, incluidos los menores, ya que el presidente Juan Jesús Vivas asegura que la ciudad vive una "situación insostenible": "La única solución y salida es el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron".

Tras el anuncio de repartición de 500 menores a la península, el Partido Popular insistió en el retorno a su país de origen. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, fue tajante al manifestar que aquellos que "entraron y permanecen de forma ilegal han de volver a su país".

Los presidentes autonómicos populares también comparten el mismo discurso. "Tienen que volver a su país de origen", señalaba Moreno. El presidente murciano Fernando López Miras considera que los menores "donde mejor pueden estar es con sus padres".

"Arañar un puñado de votos"

Por su parte, el Ejecutivo critica que Feijóo está endureciendo su discurso y utilizado como arma política para las próximas elecciones. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguraba que lo que hace la oposición es "arañar un puñado de votos por la desgracia, pero nunca aportar soluciones".

Además de acusar a los populares de hablar de deportaciones. La ministra Saiz subrayaba este jueves que "el PP está poniendo encima de la mesa incumplir la ley, que España deje de ser un Estado de derecho. Estamos trabajando con todas las opciones encima de la mesa".

Aunque desde Génova corrigen al Gobierno al aclarar que "nadie ha hablado de deportaciones" porque su postura es "incoar esos expedientes individualizados", sostenía la vicesecretaria popular, Carmen Fúnez.

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