Un hombre es condenado a cinco años de prisión tras abusar sexualmente de su sobrina de seis años en Sevilla

Un hombre ha sido condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Sevilla después de abusar sexualmente de su sobrina cuando esta tenía seis años.

Cinco años de prisión tras reconocer los hechos

El varón, además, tendrá que pagar una multa de 10.000 euros como responsabilidad civil por los daños morales y no podrá contactar con su sobrina durante una década. Su condena se ha visto reducida ya que en un principio la Fiscalía pedía 11 años de cárcel, pero el hecho de que este reconociera los hechos redujo la pena y evitó el juicio.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de abril de 2024 en la casa de la madre del condenado, la abuela de la víctima. Según recoge la resolución judicial, el hombre, con "ánimo libidinoso y con la finalidad de satisfacer sus apetencias sexuales" aprovechó que estaba a solas con la menor para ejecutar "actos de naturaleza sexual".

Le realizó tocamientos y se masturbó delante de la menor

El hombre le pidió a la menor que le acompañara para "ver vídeos en una habitación", y esta accedió. Una vez ahí le realizó tocamientos y llegó a masturbarse con ella delante. Casi diez días después fue detenido y llevado a la cárcel como prisión preventiva.

Nueva agresión sexual en un polígono de Barcelona

Por otra parte, hace una semana, Barcelona fue protagonista de una nueva agresión sexual en un polígono de Sant Adrià del Besòs. Al parecer, una mujer sufrió una violación el pasado domingo, 27 de septiembre, en el polígono industrial del Sot.

La víctima pidió ayuda a gritos mientras se encontraba en la calle. Los trabajadores de una de las plantas industriales de la zona, más concretamente de la calle Infris, habrían escuchado los gritos y acudieron en su auxilio.

Al parecer, los empleados se habrían encontrado a la víctima en la calle, malherida, y semidesnuda.