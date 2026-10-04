Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Sevilla

Un hombre es condenado a cinco años de prisión tras abusar sexualmente de su sobrina de seis años en Sevilla

El condenado le realizó tocamientos y llegó a masturbarse cuando estaba a solas con la menor en la casa de su abuela.

Policía Local de Sevilla

Policía Local de Sevilla Archivo

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

Un hombre ha sido condenado a cinco años de prisión por la Audiencia Provincial de Sevilla después de abusar sexualmente de su sobrina cuando esta tenía seis años.

Cinco años de prisión tras reconocer los hechos

El varón, además, tendrá que pagar una multa de 10.000 euros como responsabilidad civil por los daños morales y no podrá contactar con su sobrina durante una década. Su condena se ha visto reducida ya que en un principio la Fiscalía pedía 11 años de cárcel, pero el hecho de que este reconociera los hechos redujo la pena y evitó el juicio.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de abril de 2024 en la casa de la madre del condenado, la abuela de la víctima. Según recoge la resolución judicial, el hombre, con "ánimo libidinoso y con la finalidad de satisfacer sus apetencias sexuales" aprovechó que estaba a solas con la menor para ejecutar "actos de naturaleza sexual".

Le realizó tocamientos y se masturbó delante de la menor

El hombre le pidió a la menor que le acompañara para "ver vídeos en una habitación", y esta accedió. Una vez ahí le realizó tocamientos y llegó a masturbarse con ella delante. Casi diez días después fue detenido y llevado a la cárcel como prisión preventiva.

Nueva agresión sexual en un polígono de Barcelona

Por otra parte, hace una semana, Barcelona fue protagonista de una nueva agresión sexual en un polígono de Sant Adrià del Besòs. Al parecer, una mujer sufrió una violación el pasado domingo, 27 de septiembre, en el polígono industrial del Sot.

La víctima pidió ayuda a gritos mientras se encontraba en la calle. Los trabajadores de una de las plantas industriales de la zona, más concretamente de la calle Infris, habrían escuchado los gritos y acudieron en su auxilio.

Al parecer, los empleados se habrían encontrado a la víctima en la calle, malherida, y semidesnuda.

Noticias de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Publicidad

Sociedad

Tramo final del río Besòs

Última hora de las inundaciones, en directo: envían un Es-Alert por el desbordamiento de los ríos Ridaura y Daró en Girona

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la plaza. Mientras, los manifestantes y miembros del Sindicato de Inquilinas han opinado que los dos nuevos reales decretos son "un parche" y la acampada debería aguantar. 01 OCTUBRE 2026;ACAMPADA;VIVIENDA;PROTESTA;DECRETO;MARICARMEN;CARTEL; Ric...

Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda: Jupol culpa a Bernabé de poner en riesgo a la Policía en Valencia

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Momento de tensión en Vigo
MACHETE

VÍDEO: Tensión en Vigo tras la persecución de un hombre armado con un machete

Joven mirando redes sociales
Redes sociales

Ojalá las redes sociales no existieran, este es el deseo de cuatro de cada 10 jóvenes de la Generación Z

Policía Local de Sevilla
Sevilla

Un hombre es condenado a cinco años de prisión tras abusar sexualmente de su sobrina de seis años en Sevilla

El condenado le realizó tocamientos y llegó a masturbarse cuando estaba a solas con la menor en la casa de su abuela.

Imagen de archivo de Samur 112
ATROPELLO

Un taxi atropella a un hombre de 52 años en Madrid y lo deja en estado crítico

La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria tras ser arrollada en Ronda de Toledo y tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico con un traumatismo cranoencefálico severo.

Muro entre EEUU y México

Efemérides de hoy 4 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 4 de octubre?

Manifestación en Madrid por la vivienda

Movilizaciones por la vivienda en toda España, con altercados en Valencia y tensión en Madrid tras el rechazo de los decretos

Lluvias en Barcelona

Cataluña se paraliza ante un posible minihuracán mediterráneo, con vuelos cancelados y trenes suspendidos

Publicidad