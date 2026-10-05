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Liberan en Murcia a un hombre secuestrado, apuñalado y quemado por una deuda de droga

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres después de encontrar a la víctima con quemaduras y heridas en una vivienda de Molina de Segura en la que permaneció retenida durante todo un fin de semana.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional Policía Nacional

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La Policía Nacional ha liberado a un hombre de 43 años que permaneció retenido durante un fin de semana en una vivienda de Molina de Segura, en Murcia, donde habría sufrido continuas agresiones por una deuda relacionada con drogas. Tres hombres, de 46 y 36 años, han sido detenidos por su presunta implicación.

La operación comenzó después de que un testigo acudiera a comisaría para alertar de que una persona estaba secuestrada en el interior de un piso. "Le han pinchado con un cuchillo y le han quemado", relató a los agentes.

Vídeos de las agresiones y una huida por los tejados

Cuando los agentes llegaron al inmueble, otro hombre confirmó lo ocurrido y les mostró vídeos de las agresiones que tenía almacenados en su teléfono. Según manifestó, las imágenes se las había enviado el presunto cabecilla del grupo, conocido como 'El Vaca'.

Mientras esperaban refuerzos, los policías observaron a un hombre abandonar la vivienda por la terraza y escapar por los tejados. Uno de los agentes siguió su recorrido hasta localizarlo agazapado. Era 'El Vaca', que durante la huida habría dejado varias dosis de cocaína. En el interior de la vivienda también encontraron a otros dos sospechosos y, en una habitación, localizaron a la víctima tendida y con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Retenido desde el viernes y trasladado al hospital

El hombre explicó que había sido interceptado el viernes anterior en un salón de juegos de Alguazas. Según su relato, los agresores le golpearon y le obligaron a entrar en un vehículo antes de trasladarlo hasta la vivienda. También le quitaron su tarjeta bancaria.

Durante el cautiverio, aseguró haber recibido puñetazos y golpes con una barra metálica, además de ser rociado con alcohol y quemado. También denunció que le arrancaron cabellos con las manos. La víctima indicó además que habrían participado otros dos hombres que no fueron localizados en el operativo. En el inmueble, los agentes encontraron su ropa calcinada, una botella de alcohol medicinal, la barra metálica y cabellos en el suelo.

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