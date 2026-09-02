Streaming de la manifestación en Ceuta, en directo: Las protestas no cesan y crece la tensión en las calles de la ciudad

Ceuta se enfrenta este miércoles a una nueva jornada de protestas. Miles de vecinos han vuelto a salir a las calles para alzar la voz y denunciar la situación que siguen sufriendo en la ciudad autónoma. Hace más de un mes que comenzó la entrada masiva a Ceuta, en la que cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos de forma irregular y las concentraciones como la de hoy no cesan.

Varios ayuntamientos socialistas de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Andalucía se han concentrado en el mediodía a las puertas de sus consistorios en solidaridad con el pueblo Ceuta y para pedir una colaboración institucional que devuelva la normalidad, según informa EFE.

En esta ocasión, a la ciudad autónoma se le unirán este miércoles las principales ciudades de las otras regiones de España, entre las que se encuentra la de Madrid, en Cibeles, a la que acudirán varios perfiles políticos del PP como Alberto Núñez Feijóo tras su visita a Ceuta.

Situación en Ceuta

La playa del Trampolín es uno de los principales puntos de concentración de migrantes, en el que miles de personas permanecen en campamentos improvisados. Allí, según denuncian los profesionales sobre el terreno, los migrantes utilizan el mar como aseo y recurren a hogueras para cocinar los peces que consiguen pescar.

Por su parte, la Policía Nacional viven una enorme presión y los sindicatos policiales aseguran que los agentes están desbordados, pues ya han sufrido varios ataques por algunos de los migrantes que aún permanecen allí, que se estima actualmente en una cifra entre 5.000 y 8.000.

Además, dos migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos este miércoles por la Guardia Civil acusados de un posible delito de atentado contra agente de la autoridad, según informan fuentes del instituto armado a Europa Press.

La tensión también ha afectado a los militares desplegados en la ciudad, que han comenzado a patrullar armados como medida disuasoria ante varios episodios de violencia. En los últimos días se han producido ataques con piedras contra vehículos militares, de los que han resultado heridos varios soldados.

Vivas y Feijóo se reúnen en la ciudad autónoma

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha recalcado este miércoles que si la ciudad autónoma naufraga, "también naufraga España", pues la soberanía nacional es un "todo conjunto", según recoge EFE.

Vivas se ha expresado así en el acto público convocado en la Plaza de Correos de Ceuta junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha visitado este miércoles por tercera vez la ciudad desde que se inició la crisis migratoria el 30 de julio.

Además, el presidente de la ciudad anuncia que mantendrá reuniones la próxima semana en Bruselas con los comisarios europeos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner