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Dos mujeres mueren tras caer al mar su coche en el puerto de Algeciras

La caída se produjo mientras el turismo se encontraba en la zona de embarque al ferry.

Ferry en el puerto de Algeciras

Dos mujeres mueren tras caer al mar su coche en el puerto de Algeciras | Antena 3 Noticias

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Pilar Lombardo
Publicado:

Dos mujeres, de 71 y 43 años, han fallecido durante la madrugada de este miércoles después de que el turismo en el que viajaban se precipitara al mar en el puerto de Algeciras (Cádiz). En el vehículo viajaban otras dos personas, ambas varones, que consiguieron abandonar el coche antes de que quedara sumergido. Uno de ellos se encuentra en estado crítico.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 00.30 horas, cuando los cuatro ocupantes se encontraban en las instalaciones portuarias para tomar un ferry con destino a Tánger. Según las primeras informaciones, habían completado los trámites previos al embarque y se encontraban en la zona habilitada a la espera de acceder al buque.

El coche terminó completamente sumergido

La caída se produjo mientras el turismo se encontraba en la zona de embarque. Tras precipitarse al mar, el vehículo quedó bajo el agua con sus ocupantes en el interior.

Los dos hombres que viajaban en el coche lograron salir por sus propios medios y fueron atendidos inicialmente por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar. Posteriormente, ambos fueron evacuados en ambulancia hasta un centro hospitalario. Uno de ellos presenta heridas de gravedad y permanece en estado crítico.

La situación fue especialmente complicada para las dos mujeres, que no pudieron abandonar el automóvil antes de que quedara sumergido.

Hasta el puerto se desplazaron efectivos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para participar en las labores de búsqueda y rescate. Los especialistas localizaron finalmente el vehículo bajo el agua y pudieron recuperar los cuerpos de las dos víctimas mortales.

Las causas del accidente están bajo investigación

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso poco después de la medianoche. La llamada alertaba de que un turismo con cuatro ocupantes había caído al mar en el puerto de Algeciras cuando se encontraba a punto de embarcar en un ferry con destino a Marruecos.

Las primeras hipótesis apuntan a que el suceso podría haberse producido a consecuencia de un error o despiste al volante, aunque esta posibilidad deberá ser confirmada por la investigación. Por el momento, no han trascendido otros detalles que permitan determinar con exactitud qué ocurrió en los instantes previos a la caída.

La investigación deberá determinar las causas concretas del siniestro y las circunstancias que llevaron al turismo a acabar en el mar, mientras los servicios de emergencia y los equipos especializados han intervenido durante la madrugada para rescatar a las víctimas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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